Muniesa: "Qatar ya no es ir a retirarse, para los jóvenes es difícil decir que no a contratos potentes de cinco años"

Quién no recuerda esa imagen de Marc Muniesa abandonando el Camp Nou entre lágrimas el día de su debut con el Barça. A muchos culés se les rompió el corazón viendo a uno de los suyos, en lo que estaba siendo el día más feliz de su incipiente carrera. El defensa de Lloret de Mar vivió luego una montaña rusa, se rompió los cruzados y tuvo que buscarse las 'habichuelas' lejos de su zona de confort. Stoke City, Girona, Qatar, Dinamarca. Y de nuevo el país de Oriente Próximo, donde está asentado con su familia.

En SPORT charlamos con el zaguero, que ya ha arrancado la temporada en la Qatar Stars League y que no quita ojo al club de su vida, donde creció y debutó de la mano de Guardiola; a sus 33 años, el gerundense se ve con energía para rato.

Segunda etapa en Qatar, Marc. Aterrizaste en 2019 y volviste en 2024. ¿Cómo has visto la evolución este tiempo?

Ha mejorado bastante. Cuando yo llegué solo podíamos jugar cinco extranjeros por equipo. Eso ha ido cambiando, ahora puedes tener 10 extranjeros. De los 10 puedes tener dos sub-21 y los otros ocho de de donde quieras, ya no tienes la obligación de tener algún jugador asiático ni árabe y la liga ha mejorado mucho, también han venido muchos entrenadores. Este año hay muchísimo español, hay muchísimo europeo. Les gusta mucho el fútbol y la liga y ha mejorado muchísimo el nivel. La selección de Qatar también las dos últimas Copas de Asia las ha ganado, el jugador local también está subiendo el nivel.

A nivel personal, cómo es tu vida en el país, adaptación a las costumbres con tu familia, día a día.

Esto para nosotros es como nuestra segunda casa. Creo que es el sitio o el país donde hemos estado más tiempo después de estar en España y estamos muy contentos. Al final los niños han crecido aquí desde bien pequeños, mi mujer está muy feliz aquí. Es un país muy limpio, muy seguro. Además, estás relativamente cerca de casa. Son 6 horas y media, hay vuelo directo a Barcelona.

Has jugado en España, en Inglaterra, en Dinamarca, aquí. ¿En qué momento estás de tu carrera, cómo te ves tú y también mirando hacia el horizonte, cómo ves los próximos años?

Voy año a año, la verdad. Tengo 33 años, me siento muy bien a nivel físico, pero está claro que poco a poco vas viendo compañeros que van dejando el fútbol, que se dedican a otra cosa, que ya están mirando más su futuro. Yo quiero ir año a año, disfrutar del fútbol hasta que mi cabeza y mis piernas digan basta o hasta que no haya algún club que me quiera. Entonces pararemos. Ahora me siento el líder del equipo, para los jóvenes soy un ejemplo al haber jugado en el Barça, en la Premier, en Girona. Eso a ellos les impacta y te toman como ejemplo y para mí eso es un orgullo.

Pau Prim ha aterrizado este verano en la Qatar Stars League. Otro joven como Unai dejó el Barça para ir a Arabia. ¿Se ha abierto una nueva vía para los canteranos de La Masia?

Sí, puede ser un trampolín. Lo hemos visto también con Gabri Veiga. Al final, a estos chicos jóvenes les plantan contratos muy importantes para 4 o 5 años y es difícil decir que no. Pau tiene 18 años. No sé cuántos años estará, puede ser un paso intermedio para después volver o quien sabe si estarán muchos años aquí. Es algo que quizá cuando mi generación empezábamos nunca contemplábamos.

Muniesa, en Qatar / Qatar Stars League

Oye, ¿cómo fue en su momento dejar la escuela Barça para ir al Stoke City en la Premier?

Pues yo en ningún momento pensaba en jugar en Inglaterra y menos en un equipo como el Stoke, donde todo era balón directo, sacar de banda y meterla en el área. Pero se dio la oportunidad, el entrenador era Mark Hughes, que quería hacer un cambio en el club y lo hizo llevando a jugadores de calidad. Pero me costó, me costó medio año adaptarme a todo eso, me dijeron que tenía que ganar más masa muscular, más kilos, al final prácticamente no había tocado el gimnasio en el Barça y allí me dijeron "como no te pongas fuerte aquí, es imposible que que vayas a jugar y menos de central". Entonces, empecé jugando mucho de lateral y con el paso del tiempo, cuando ya gané más kilos, más experiencia, la cosa fue cambiando. Para mí ha sido una de las mejores experiencias que he tenido durante mi carrera esos cuatro años en la Premier.

¿Cómo fue en su momento verte rodeado de Messi, Iniesta o Messi?

Me decía: “Hostia, que al final no soy consciente de que estoy entrenando con jugadores que hace dos semanas estaba viéndolos por la tele con 17 años”. Era espectacular. Tú llegabas ahí, le dabas un melón de pase a Xavi, Iniesta o o Leo y te lo devolvían a un toque rasita. Era un máster diario, poder entrenar con ellos, estar cuatro años a caballo entre el primer equipo y el filial y vivir todo lo que viví para mí es algo imborrable.

Te han preguntado mil veces sobre aquel mítico debut en 2009 en el que tienes la mala pata de ser expulsado y sales llorando del campo. Eras un adolescente. Muchos nos acordamos aún. ¿Una anécdota que siempre estará ahí no? Recuerdas qué te dijeron Pep y los compañeros después?

Lo recuerdo con mucho cariño ese día. Jugué 30 minutos en el Camp Nou, el día que se celebraba la liga. No me esperaba jugar, pero en la media parte ya vi que nos envió a calentar a mí y a Alberto Botia, que éramos los dos chicos del filial, y a los 10 minutos me hizo entrar por Silviño. Y nada, yo estaba en una nube. En esa acción de de la expulsión me acuerdo que es un córner a favor, que deriva en un contraataque. Es muy en la banda y sí que hago la entrada y cuando me levanto yo escucho la afición que ruge. Para mí quizá era de amarilla, pero el árbitro decidió eso y nada, luego la que se armó con la pañolada, ver a la reacción de Xavi, de de Víctor Valdés, de Pep. Fue algo que que me impactó. Luego entré en el vestuario y me acuerdo que los jugadores todos me animaron. Leo me dijo, "Sí, tranquilo, que a mí en el en el debut con Argentina también me expulsaron a la primera de cambio”. Pero bueno, a los pocos días fui a la final de de Roma, sentado en el banquillo, como uno más en la convocatoria y disfrutando de poder ganar la Champions con los compañeros. El mismo día de la final de de Roma yo tampoco pensaba que iba a ir convocado, porque eran 18 del primer equipo, Botía yo. O sea, lo normal es que los 18 del primer equipo fueran convocados y desconvocó a Alexander Hleb y me puso a mí en la convocatoria porque había mucho lesionado y sancionado atrás. En el banquillo estábamos solo creo que Martín Cáceres y yo como defensas.

Siendo juvenil te rompes cruzados. Luego en 2012 de nuevo te lesionas de gravedad de la rodilla. En el primer partido de la pretemporada con el primer equipo, buscando consolidarte. Fue clave para que no acabaras asentándote crees?

Yo creo que sí. Pero bueno, estoy agradecido porque al final después de tener dos lesiones de rodilla he podido hacer carrera, he podido cumplir mi sueño de jugar en el Barça, luego vivir experiencias como estar en la Premier, volver a jugar en la Liga con el Girona y luego venir a Qatar. Pero sí que cuando tengo ya el primer contrato de primer equipo en el primer partido de pretemporada me rompo la otra rodilla. Yo ahí ya sabía que el tren del Barça me había pasado, porque luego me iba a recuperar en marzo y competir cuando el primer equipo se estuviera jugando todos los títulos.

La pareja Cubarsí-Iñigo era espectacular, veremos cómo se adapta ahora el equipo

¿Ves similitudes entre aquel Barça de Pep y el de Flick?

Al final, el estilo sigue estando ahí. Tienes jugadores de mucha calidad en el medio del campo como Pedri, Frenkie, Dani Olmo, Fermín, Gavi, estos jugadores que quieren jugar el balón y todo pasa por ellos. Luego cuando la cogen los los de arriba, sobre todo Lamine, casi siempre te genera cosas. La presión que hacen es es muy buena. Luego lo de la línea alta, eso sí que no lo habíamos visto anteriormente. El riesgo que conlleva eso, pero el año pasado se llevó muy bien. La pareja Cubarsí-Iñigo era espectacular. Pero con la salida de Íñigo vamos a ver este año con Ronald qué tal. Es un momento bonito ver a tantos jugadores de la cantera teniendo un impacto tan grande como Lamine, como Cubarsí, pero también hay otros que están ya en en en dinámica del primer equipo.

Lamine te ‘robó’ el récord de jugador más joven en ganar una Liga. ¿Cómo te sentó en su momento?

Pues muy bien, al final soy un privilegiado. Lamine es un jugadorazo, con 18 años está más que asentado en el primer equipo. Son situaciones diferentes porque yo acababa de de debutar y no tuve tanta continuidad. Tuve la suerte de que que Guardiola me diera la oportunidad de vivir esas experiencias con, probablemente, el mejor equipo de la historia del Barça. Para mí era un máster diario ir a entrenar con esos jugadores.

Cubarsí, por posición, es el que te toca más de cerca. Jugaste con Puyol, crees que puede marcar una época y ejercer un poco de líder, de carácter, de barcelonismo, ves similitudes?

Para mí la gente siempre habla de Lamine, porque quizás es el más espectacular, el que te genera más cosas, pero ser central del Barça es difícil y más con 17, 18 años que tiene. Ve el fútbol un poco más avanzado que los otros. Antes de recibir el balón él ya sabe dónde tiene el espacio, tiene muy buen juego de pies, es agresivo y fuerte, es rápido. La manera en la que hace las correcciones es buena y luego también hemos visto duelos en Champions League contra Guirassy del Dortmund u Oshimen cuando estaba en el Nápoles. El tío se pegaba y eso para un entrenador, tener a un central así con 18 años con esa madurez es espectacular. Compararlo con Puyol son palabras mayores, para mí Puyol es uno de los mejores defensores que he visto en la historia del fútbol a nivel defensivo. Está claro que Pau quizá tiene mejor pie, es más técnico, pero lo que era apoyo a nivel defensivo, que al final es lo que también necesitas un poco en un defensa, era una bestialidad.

¿Crees que el contexto económico ha sido clave para dar confianza a los jóvenes?

Sí, seguramente que sí, pero ellos han demostrado que que son capaces de jugar en el primer equipo del Barça. El año pasado con muchos jugadores de de la cantera ganaron Liga, Copa, Supercopa de España. Quizá en otra época muchos de ellos no estarían en el primer equipo, pero por las necesidades y por lo que ellos han demostrado son muy muy valiosos para para el club.No solo Lamine y Cubarsí, Alejandro Balde para mí es un jugador muy importante para el equipo. Fermín para mí es como el Pedro de de esta época. Son jugadores muy buenos y al final te puedes ahorrar dinero porque ahora mismo no lo tienes àra acudir al mercado. Y en el caso de que algún día necesites vender a alguien, son jugadores jóvenes que en el mercado tendrán valor y podrás sanear las cuentas.

De momento, 90’ en la primera jornada en Al Shahania, ¿os marcáis objetivos para este año?

A nivel individual, estar lo más saludable posible para estar disponible para Santi Denia todos los partidos. Y poder jugar al máximo nivel. El club quiere un proyecto a largo recorrido. Ahora mismo el objetivo es mantenerse. La cosa pinta bien, tenemos buenos jugadores, buen grupo y a ver cómo cómo va la temporada.