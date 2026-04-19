Marc Muniesa, exjugador del FC Barcelona: "Me gustaría volver al Barça y empezar a entrenar desde abajo"

Marc Muniesa, de 34 años, juega en Catar con el Al-Shahania. El central zurdo formado en la cantera blaugrana ha militado entre otros equipos en conjuntos como el Stoke City o el Girona. Las lesiones no le permitieron llegar al nivel que se esperaba de él pero a base de esfuerzo y sacrificio se ha ganado la vida con una carrera futbolística notable. Pese a que ya hace años que no viste de blaugrana, 'Muni' sigue siendo un gran culé que vibra con el club de su vida con pasión. En el ADN Masia de Sport TV hemos dialogado a fondo con el jugador de Lloret.

¿Que sensaciones te han quedado con la eliminación en la Champions del Barça?

Está claro que nos hacía mucha ilusión a todos la Champions. La imagen del equipo fue espectacular. los vimos luchando, poniéndose por delante, igualando la eliminatoria. Quizá por la la juventud del equipo que tenemos, no supimos mantener ese ese resultado. También hay situaciones que a veces no se pueden controlar o no dependen de ti. Todo eso sumado te llevó a a caer eliminados. Tenemos una muy buena generación para seguir compitiendo durante muchos años y esperemos que lo consigamos pronto.

Tenemos una muy buena generación para para seguir compitiendo durante muchos años y esperemos que consigamos pronto ganar la Champions League

Tu sí que pudiste ganar una Champions en el 2009

Sí. Por sorpresa mía, porque justo había debutado cuatro días antes. Pep Guardiola me llevó al banquillo pero pude estar en Roma. Para mí era impensable poder estar convocado con solo 17 años pero por las bajas y sanciones que había en ese momento me dio la oportunidad de estar allí. No jugué pero lo viví todo desde dentro y ganar una Champions con el equipo de tus sueños es algo imborrable para para mi recuerdo y y que quedará para siempre.

Marc Muniesa habló con Andrea Ginés y Jaume Marcet en el ADN Masia / Sport

¿Entiendes el estado de ánimo actual de los jugadores tras perder esta posibilidad de competir por la Champions?

Sí, está claro. Seguro que hoy estarán pues jodidos, como es normal. Pero con el paso de los días ya les ves una actitud diferente, ves los post en Instagram, sobre todo de de Gavi, Pedri, Lamín y y lo que transmiten ya es es mucha confianza, es es mucha energía de cara al futuro. Tenemos una generación de de jóvenes que son culés y se han criado en la Masia. Tienen esas ganas de de ayudar al club de sus sueños y poder conseguir títulos grandes. Estamos en en muy buenas manos, la verdad. Para los que nos hemos criado allí que estén compitiendo a este nivel creo que es es motivo de orgullo. Lo es para para todo culé, para todo formador de la Masía, para cualquier entrenador... Flick les está dando oportunidades a todos estos chavales y ellos estén respondiendo. Es de admirar el trabajo que se hace en en Can Barça.

Muniesa pudo vivir de cerca la Champions del 2009 / Paco Largo

¿Como fueron tus inicios en el Barça?

Llegué en el 2002 al Alevín B del Barça. Es verdad que de esa generación quizá no hay nombres tan conocidos. Estaba Edgar Badía, Cristian Ceballos, Adriá Carmona, que era el mejor jugador de de quizá nuestra generación pero por lesiones no pudo debutar y ahora se se dedica a ser psicólogo deportivo. En la etapa cadete ya entraron los Sergi Roberto, Iván Ballu, Sergi Gómez, Gustavo Ledes, Javi Espinosa. Era una generación de de jugadores que quizá no éramos grandes nombres como la generación del 91. Ellos sí que tenían quizá mejores individualidades, pero la mayoría de nosotros al final hemos podido jugar en primera y hacer carrera. El que más tiempo ha estado en el en el primer equipo del Barça y ha sido capitán es Sergi Roberto. Para todos nosotros pues es es espectacular que un amigo nuestro haya podido estar tantos años en el primer equipo del Barça. Los otros al final nos hemos ido colocando, hemos ido haciendo lo que más nos gusta, que es jugar a fútbol y nos hemos podido dedicar a esto durante muchos años. Creo que la mayoría seguimos jugando. A ver cuanto dura porque cada vez nos sentemos mayores.

Muniesa espera ganarse un nombre en Inglaterra / Ignasi Paredes

La buena sintonía no era solo con los de tu edad.

Eramos generaciones que nos llevábamos muy bien entre todos. La mayoría vivimos juntos en la Masía, estudiábamos todos juntos, convivíamos en la residencia, íbamos todos juntos a ver partidos de de fútbol..Era espectacular. Ahora somos un buen grupo de amigos y creo que eso es muy parecido a lo que veo reflejado ahora en el día de hoy en el primer equipo. Muchos de ellos son muy amigos, se les ve que llevan jugando desde jóvenes juntos. La generación de Cubarsí y Lamine no son solo ellos, del 2007 hay cinco o seis chavales de esa misma edad. Luego hay otros que son un poco mayores y están compitiendo al primer nivel y están levantando a este Barça ante equipos que se están gastando muchísimo dinero. Es de admirar que que la gente de la casa siga dando ese ese buen rendimiento y ese buen fútbol. Me veo un poco reflejado en la que generación que hay a día de hoy. Está claro que en aquellos años teníamos muchísimo nivel por delante y era muy difícil poder mantenerse. La mayoría de nosotros pudimos debutar y pudimos estar unos años y probar lo que era el primer equipo. Fue espectacular.

En mi época eramos todos muy amigos y estábamos siempre juntos. Es parecido a lo que veo ahora en el primer equipo con Lamine, Cubarsí y compañía. Muchos de ellos son muy amigos y llevan muchos años jugando juntos

¿Quién quieres que gane la Champions ahora?

Me haría ilusión que la gane Luis Enrique. Por lo que ha representado hacia mí, me gustaría que pudiera volver a ganar. Él me marcó mucho como míster y al final es muy culé, entonces si la gana él pues estaría bien. Al final al no estar el Barça me da igual que equipo en concreto la gane pero si el que la gana es Luis Enrique sí que estaría muy bien.

Luis Enrique apostó por Marc Muniesa / Josep Maria Arolas

¿Cómo recuerdas tu debut?

Fue una sensación indescriptible, realmente fue espectacular. Yo llevaba desde los 10 años jugando en la cantera del Barça y desde pequeño iba al Camp Nou a ver el el Barça e incluso al Palau Blaugrana cuando jugaban a hockey patines en Lloret de Mar. Yo era un un loco del Barça. Mi abuelo y mi padre son socios de toda la vida y desde pequeños pues siempre habíamos vivido mucho lo que es lo que es el Barça. El debut para mí fue un sueño y para mi familia también. Aquella semana mi entrenador Álex García me llama y me dice, "Mañana tienes que entrar en el en el Camp Nou con el primer equipo." Colgué el teléfono y luego a los dos dos segundos le volví a llamar: "Oye, pero ¿dónde tengo que ir?" Entonces me dio unas pautas y siempre lo recordaré. Llegué al vestuario y el primero que había era Carles Puyol, el capitán. Le dije:"Hola, soy Marc Muñesa." Y él me dijo: "Sí, ya te conozco." Esas cosas son recuerdos que a mí me quedan de por vida. Entrenar esa semana con ellos, debutar. Fue un debut sonado porque duré solo 30 minutos en el campo. Luego era la celebración de la liga.

Guardiola hizo debutar a Marc Muniesa / Paco Largo

En la cantera nunca he visto a un defensa marcar un gol de chilena como lo hiciste tu.

Lo recuerdo bien. Ese día creo que habían un montón de observadores de toda España a ver el partido. Me salió un partido redondo y un golazo de de chilena. Yo era un defensa que en mis inicios empecé jugando de extremo izquierdo en el equipo de la Penya Blaugrana Lloret de Mar. Cuando firmo por el Barça sí que me ponen más de medio centro o interior pero poco a poco voy tirando para atrás hasta pasar a ser central. Luego alterno la posición de central y lateral izquierdo.Yo siempre me he sentido mucho más cómodo de central izquierdo e imagino que por eso pues gente como como Pep vio algo en mí para para hacerme debutar tan joven.

Tuve dos lesiones graves y la segunda fue justo cuando me habían hecho contrato con el primer equipo. Pese a ello estoy contento con la carrera que he tenido

¿Hasta qué punto las lesiones han afectado un poco a tu carrera?

La primera lesión grave fue de cruzados. Fue jodida porque justo era en en un momento que yo con 15años eh tenía una progresión muy buena. El club me estaba dando las oportunidades y la lesión truncó un poco ese esa progresión. Después me recupero perfectamente de de la de la lesión y Pep me hace debutar y me mantiene cuatro años a caballo entre el primer equipo y el filial. Cando tengo mi primer año de contrato con el primer equipo en el primer partido de pretemporada con Tito Vilanova en Hamburgo me rompo la otra rodilla. Allí mi cabeza sabía que que el tren del Barça se había acabado porque lesionarte dos veces en las rodillas al máximo nivel es muy difícil y más en aquellas épocas que por delante tenías a Puyol, Piqué, Milito, Rafa Márquez, Luego vino Macherano, y estaban Fontas, Bartra, Sergi Gómez, era muy difícil. Para mí esa segunda lesión mentalmente fue dura. Luego pude explorar otras ligas y fui a Inglaterra. Nunca lo hubiera pensado jugar en la Premier League. Volví a casa con el Girona y después probé la aventura de Qatar. Y cuando pensaba que nunca iba a volver a Europa, fui a Dinamarca y al final he podido hacer una carrera que hay mucha gente que después de dos lesiones de rodilla no hubiera podido hacer.

Marc Muniesa ficha por el Lyngby Boldklub danés / Lyngby Boldklub

Hay muchos españoles y ex-canteranos del Barça en Qatar

En la época que estaba Xavi y todo su staff nos juntábamos mucho. Vvivíamos todos en la misma urbanización y nos juntábamos siempre. Ahora en mi equipo estoy con Álvaro Sanz que jugó con el primer equipo barcelonista. Aquí les gusta mucho lo que es el el fútbol españo y el Barça. Aquí estaba Félix Sánchez que convirtió a Qatar sea campeona de Asia por primera vez en la historia. Sergio Alegre también está aquí y hay muchos jugadores como Rafa Mujica, Álex Collado o Pau Prim.

Marc Muniesa despeja un balón ante la presencia del sevillista Montoya / Girona FC

¿Volverás pronto a casa?

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Yo acabo contrato ahora en junio y ya veremos. Este año estamos sufriendo un poco más de lo normal. Nos queda solo una jornada y y vamos últimos. Lo que pasa estamos empatados con el penúltimo. Tengo 34 años, me siento bien para seguir jugando pero sí que a veces pongo en la balanza un poco qué quiero hacer. La verdad que quiero volver a casa también y me estoy formando para para poder ser entrenador. Me gustaría poder aportar el granito de arena donde sea. Si es en el Barça, pues muchísimo mejor.Sé que debería empezar desde abajo. Está claro que si pudiera entrenar a chicos chicos jóvenes para empezar o aprender estar al lado de de entrenadores del club. Con alguno de ellos he coincidido en algún curso. Está Pol Planas y me han hablado muy bien de él. Me gustaría intentar aprender de de gente como ellos para para seguir formándome.