El mundo quiere unirse al Barça

La temporada 2024‑25 fue histórica para el FC Barcelona en términos de patrocinio, alcanzando un récord de 259 millones de euros en ingresos por acuerdos comerciales, según datos oficiales del club. Esta cifra refleja el trabajo que está realizando el departamento de patrocinios, cuyo objetivo, bajo la dirección de Marc Bruix, es consolidar contratos históricos y, al mismo tiempo, captar nuevos aliados a nivel global. Todo ello supervisado por el director general de la entidad, Manel del Río.

"En los últimos años, el FC Barcelona ha realizado una apuesta clara, decidida y muy bien estructurada para transformar su modelo comercial y adaptarlo a los nuevos retos del fútbol global", explica Del Río. Una estrategia cuyos resultados, según subraya el propio club, avalan el cambio de rumbo emprendido tras las dificultades económicas recientes.

Todos los patrocinadores del FC Barcelona, un apoyo global / Marc Creus

El Barça cuenta con 47 patrocinadores en todo el mundo, con presencia en todos los continentes, lo que evidencia su expansión global sostenida y equilibrada a nivel geográfico. En América destacan socios como Bimbo (México), Scotiabank (Canadá) y Rappi (Venezuela), mientras que Estados Unidos concentra hasta doce patrocinadores distintos, consolidando un mercado clave para la entidad en esta materia. Asia es otro continente en el que los patrocinadores han crecido de forma evidente. El club mantiene acuerdos con compañías de Japón (Konami), China (DAKA y próximamente Midea, a partir del 1 de julio de 2026), Corea del Sur (SK ZIC y Sebang), Malasia (Maybank) y Hong Kong (EBC).

Lamine Yamal se une a KONAMI como embajador oficial de eFootball / Konami Digital Entretainment

Europa cuenta con partners de Suecia (Spotify, patrocinador principal), Países Bajos (Philips/Ambilight TV), Finlandia (HMD), Italia (Rilastil), Portugal (Azemad) y Reino Unido/Hong Kong (EBC), mientras que África está representada por la RD del Congo, cuyo gobierno apuesta por unir su imagen a clubs como el Barça (este ha sido uno de los acuerdos recientes más polémicos por firmarse con un país que acumula denuncias internacionales por su vulneración constante de derechos humanos), que ingresará más de 40 millones de euros, y Oceanía por ZKP (en este caso con polémica), completando un ecosistema de patrocinio absolutamente global.

Este crecimiento, según destaca Manel del Río, no es puntual ni circunstancial. "Entre la temporada 2021-22 y la 2025-26, el club ha logrado un incremento del 75 % en los ingresos por patrocinio, con una media de crecimiento anual del 15 %, fruto de una estrategia basada en la diversificación de ingresos, la creación de valor para nuestros partners y una visión a largo plazo", señala el director general.

Nike y Spotify, dos gigantes

Entre los acuerdos más destacados, Nike continúa como socio técnico desde 1998 y su contrato, renovado oficialmente a principios de noviembre de 2024, sigue siendo uno de los pilares principales del club, con un valor estimado que superaría los 120 millones de euros por temporada, con un importe total del contrato que, según fuentes de las negociaciones consultadas en su día, alcanzarían los 1.700 millones de euros.

El símbolo de Spotify, en el nuevo Camp Nou / EFE

Por su parte, Spotify, partner principal desde 2022, patrocina la camiseta del primer equipo masculino y femenino y mantiene los naming rights del estadio, actualmente conocido como Spotify Camp Nou. La extensión de este acuerdo ha sido valorada en torno a 460 millones de euros hasta 2034, combinando los ingresos por camiseta (2030) y la prolongación de los derechos de denominación del estadio (2034). Siempre que se cumplan todas las condiciones previstas en la ampliación firmada durante el pasado mes de octubre.

El Espai Barça, otra fuente de ingresos

El proyecto Espai Barça, incluyendo el renovado Spotify Camp Nou, ha generado más de 43 millones de euros anuales recurrentes, con un ingreso contractual proyectado de cerca de 331 millones de euros en los próximos años, de los cuales 286,5 millones corresponden a patrocinadores globales del club con derechos sobre activos del Espai Barça y 44,6 millones a partners específicos del proyecto, según información oficial del club. Marcas como Hewlett Packard Enterprise, Fortinet, Panasonic, Codorníu y Roca se integran dentro de este proyecto, aportando innovación, visibilidad y experiencias exclusivas que refuerzan la marca Barça a nivel internacional.

Para la temporada actual, el presupuesto de patrocinios del FC Barcelona ya supera los 300 millones de euros, una cifra histórica que, según Del Río, "no solo refleja la capacidad del club para generar ingresos, sino también la credibilidad del proyecto, la confianza de los socios comerciales y la voluntad de construir alianzas estratégicas sólidas, alineadas con los valores y la identidad del Barça".

Bojan Krkic posa con la camiseta del Barça con 'Ambilight TV' / VALENTÍ ENRICH

El FC Barcelona organiza sus alianzas en categorías estratégicas —Main Partners, Global Partners, Official Partners y acuerdos específicos para el Espai Barça— lo que permite maximizar la visibilidad de cada socio según su ámbito de impacto y mercado objetivo. Cataluña y España destacan por el número de socios históricos y actuales, mientras que otros países refuerzan la proyección internacional del club y su atractivo para empresas de todos los sectores. La realidad es que el Barça atrae a empresas de todos los continentes que quieren unir su nombre al de la entidad blaugrana.

Los patrocinadores más antiguos

Dentro del amplio ecosistema de patrocinadores que ha ido construyendo el FC Barcelona, hay acuerdos que han marcado auténticas etapas en la historia comercial del club. Entre los más longevos estuvo CaixaBank / Fundación “la Caixa”, cuya vinculación con el Barça se remontaba a principios de los años 2000 como uno de los patrocinadores financieros y oficiales más antiguos y reconocidos de la entidad. Después de más de dos décadas de relación, cuyo contrato aportaba en torno a seis millones de euros por temporada y que se extendió hasta junio de 2025, este acuerdo no ha sido renovado al término de su última vigencia y la entidad ya no figura en la lista de patrocinadores activos del club, abriendo la puerta a nuevos patrocinadores financieros en el futuro.

"Seguiremos trabajando con el mismo rigor y ambición para garantizar la sostenibilidad económica del club y reforzar nuestro posicionamiento como una de las marcas deportivas más influyentes y admiradas del mundo", concluye Manel del Río en declaraciones a SPORT, sintetizando la hoja de ruta comercial del FC Barcelona en los próximos años.