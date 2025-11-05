Todo el mundo quiere ir al entrenamiento del Spotify Camp Nou

El inminente regreso del FC Barcelona al Spotify Camp Nou ha despertado una enorme expectación entre los socios y aficionados del club y se ha visto reflejada en la respuesta que ha tenido la convocatoria por parte de los responsables de la entidad al entrenamiento de puertas abiertas del próximo viernes 7 de noviembre.

El club ha anunciado en esta mañana de miércoles que se han agotado las entradas que puso a la venta para poder ver en directo a Hansi Flick y sus jugadores a dos días del partido en Vigo frente al Celta de Vigo.

La gran expectación por volver a casa y acompañar al equipo en este primer reencuentro con la afición ha hecho que se haya cubierto rápidamente el aforo previsto de 23.000 espectadores, ubicados en la zona de Tribuna y Gol Sur, correspondientes a la Fase 1A del estadio.

Es evidente que este evento servirá como un gran ensayo general de cara a probar las instalaciones del Spotify Camp Nou que ya pueden ser utilizadas para que el equipo dispute sus partidos, aunque el gran objetivo de la directiva, a corto plazo, es que el regreso se produzca ya con un mayor aforo disponible, en la Fase 1B y con un aforo aproximado de 45.000 espectadores, con lo que se generarán unos ingresos similares a los que ya se consiguen en los partidos que actualmente se juegan en el Estadi Olímpic de Montjuïc.

El Barça añadió que en los próximos días irá liberando progresivamente algunas entradas adicionales en el caso de que las reservadas para compromisos institucionales o técnicos no sean finalmente utilizadas. El aforo máximo permitido en esta primera fase tras la concesión del permiso es de 25.991 espectadores.

En su mensaje de anuncio, el club agradeció una vez más a los socios y aficionados "su entusiasmo y apoyo en ese regreso tan esperado al Spotify Camp Nou". Ahora está por decidir cuánso se produce definitivamente el regreso del equipo al Camp Nou para un partido de competición. En principio, la fecha que se contemplaba para esa posible vuelta era la del 22 de noviembre con motivo del Barça-Athletic de la Jornada 13 de LaLiga 2025/26.