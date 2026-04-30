Los mundialistas del Barça preparan una serie en la que repasarán sus raíces

Con el Mundial a la vuelta de la esquina, el fútbol entra en ebullición ante la cita más importante del calendario. La selección española todavía perfila su lista con una nueva generación que pide paso: todo apunta a la presencia de Joan García, Pau Cubarsí, Eric García, Fermín López, Dani Olmo, Lamine Yamal y Ferran Torres como representantes azulgranas, mientras existe la incertidumbre sobre si Gavi recibirá la llamada de Luis de la Fuente.

El FC Barcelona tiene cinco jornadas por delante para finalizar la competición, pero antes de encarar la cita mundialista, el objetivo del equipo es cerrar el título liguero, que sería el segundo para Hansi Flick. La plantilla del Barça se centrará en el Mundial una vez la temporada regular esté resuelta, un torneo que esperan con muchas ganas.

Las raíces de los internacionales azulgrana

Pedri, Dani Olmo, Ferran Torres y Pau Cubarsí, serán los protagonistas de una serie que podrá verse en Televisión Española durante el Mundial y que va mucho más allá del fútbol. Se tratará de “Denominación de Origen", un proyecto que explicará la evolución y las raíces de los blaugrana: "Las raíces, las familias, los pueblos donde empezó todo… y esos oficios, esas historias silenciosas, que moldearon su carácter mucho antes de la élite", escribe Veronica Brunati, la productora.

No se trata únicamente de lo que ocurre en los estadios, sino de todo lo que hay detrás de cada paso que dan los jugadores, como el entorno que ha marcado su camino hasta la élite. Los protagonistas encarnan a una nueva generación de la Selección Española que no solo compite por levantar un Mundial, sino que también reivindica sus orígenes.

En la recta final del proyecto, se están llevando a cabo las últimas entrevistas, piezas clave para completar un relato que pretende ir más allá del deporte. Detrás de esta producción también hay una apuesta firme por contar el fútbol desde otra perspectiva y conocer a los protagonistas del Mundial. Martina Einstein y Demian Einstein han sido impulsores fundamentales del proyecto, respaldando una idea que pone el foco en lo que no siempre se ve, pero que resulta esencial para entender el presente de esta generación.

Un Mundial especial, el primero para algunos

En cuanto a su trayectoria en 'La Roja', Pedri debutó con la selección absoluta en marzo de 2021 en un partido de clasificación para el Mundial ante Grecia; Dani Olmo lo hizo previamente, en noviembre de 2019 frente a Malta, donde además marcó en su estreno; Ferran Torres debutó también en 2020, en septiembre ante Alemania en la UEFA Nations League;

Por otra parte, Pau Cubarsí, el más joven de los cuatro, dio el salto en marzo de 2024 en un amistoso contra Colombia, confirmando su irrupción meteórica en la élite. Será su primera cita mundialista.