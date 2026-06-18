Rashford, el único blaugrana que brilla en el estreno mundialista

La primera jornada del Mundial no ha sido especialmente brillante para los intereses del FC Barcelona, pues solo cuatro de sus 16 jugadores presentes en la cita mundialista han podido ganar su partido: Koundé con Francia, Cancelo con Portugal y los ingleses Gordon y Rashford. Además, otros tres ni siquiera jugaron y deberán esperar a la segunda fecha para debutar en la Copa del Mundo.

La selección española, en la que hay ocho futbolistas del Barça, no pudo pasar del empate a cero ante la debutante Cabo Verde. Un encuentro decepcionante del que fueron partícipes de inicio Cubarsí, Pedri, Gavi y Ferran Torres. El central de 19 años apenas estuvo exigido, mientras que sus tres compañeros rindieron por debajo de su nivel, en parte porque actuaron en demarcaciones donde no están acostumbrados a jugar en el conjunto azulgrana.

Ferran Torres actuó de extremo derecho contra Cabo Verde / EFE

Lamine Yamal, que acumulaba dos meses sin competir, y Dani Olmo entraron al choque en los compases finales para decantar el marcador a favor de España, pero no fue suficiente. Por su parte, Joan Garcia y Eric se quedaron sin minutos, al igual que Ronald Araujo. El central uruguayo no participó en el empate entre la 'Celeste' y Arabia Saudí por unas molestias en el gemelo que le obligaron a viajar a Madrid hace un par de semanas.

Raphinha, Frenkie de Jong y Hamza Abdelkarim también sumaron un punto en la primera fecha. El extremo brasileño pasó de puntillas en el duelo contra Marruecos y acabó el partido tendido sobre el césped del MetLife Stadium, aparentemente tocado por el bajo desempeño colectivo e individual. Por otro lado, el neerlandés fue de lo poco potable de la 'Oranje', que empató a dos contra Japón, mientras que el egipcio hizo historia en las tablas de su selección ante Bélgica, pues se convirtió en el jugador árabe más joven en debutar en un Mundial, con 18 años, 6 meses y 14 días.

Jules Koundé frenó las acometidas de Sadio Mané / FIFA

Mejor suerte han tenido Koundé, Cancelo, Rashford y Anthony Gordon. El francés, sin cuajar un partido brillante, fue de menos a más, al igual que su equipo, que se impuso por 3-1 ante Senegal. El portugués, por su parte, disputó los noventa minutos.

Anthony Gordon arrancó como titular ante Inglaterra y pese a que en el juego al espacio aportó peligro fue sustitudo por Rashford en el minuto 72. El jugador cedido por el Manchester United fue el único blaugrana que se llevó el gato al agua y marcó un tanto para cerrar con un 4-2 el partido de Inglaterra contra Croacia.

Pese a que ninguno de ellos perdió en su estreno mundialista, la primera jornada no fue brillante para los chicos de Hansi Flick, que buscarán aumentar su protagonismo en la segunda fecha.