El mundialista Hernández Hernández pitará el derbi con un precedente que irrita al Espanyol

Alejandro Hernández Hernández es el árbitro que tratará de impartir justicia en el derbi barcelonés, que se disputa este sábado por la tarde en el Spotify Camp Nou. El Comité Técnico de Árbitros (CTA) se ha decantado por un árbitro con experiencia para dirigir un duelo en el que pueden saltar chispas.

En cuanto al VAR, estará Valentín Pizarro Gómez (castellano-manchego). Las decisiones del videoarbitraje son de mucha importancia, como se pudo comprobar en el último partido del Barça en la Champions frente al Atlético de Madrid con la roja a Pau Cubarsí o no señalar el penalti por manos de Pubill. En el otro lado de la balanza, en la Liga, el VAR corrigió la expulsión de Gerard Martín en el Metropolitano.

El ambiente está tenso con los arbitrajes, por lo que el CTA ha tirado del árbitro que ha sido designado por la FIFA para acudir al Mundial del 2026. Alejandro Hernández ha dirigido al Barça en 38 ocasiones con un balance de 21 victorias, 13 empates y 4 derrotas.

Al Espanyol, lo ha dirigido en 23 oportunidades con un balance de solo 3 victorias, por 7 empates y 13 derrotas. El último precedente fue de nefasto recuerdo en Mestalla, donde el Espanyol perdió en el último minuto por un penalti que no debió señalarse a causa de una falta previa. El propio CTA admitió el error en el programa 'Tiempo de Revisión'.

Hernández Hernández, por tanto, no es de buen recuerdo para los espanyolistas, aunque se espera que en esta ocasión esté mucho más acertado y acierte en las jugadas más comprometidas del partido.