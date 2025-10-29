Saltar al contenido principalSaltar al pie de página
El Mundial Sub-17, un torneo prioritario para el Barça

João Amaral, director del departamento de scouting, viajará a Qatar junto a un técnico del club para seguir de cerca un torneo con una larga tradición de revelar grandes futbolistas

El Mundial Sub-17 se disputará en noviembre en Qatar

Joaquim Piera

El departamento de scouting del Barça tiene subrayada una de las grandes citas de este 2025 en el calendario formativo: el Mundial Sub-17, que se disputará en Qatar y que arrancará el próximo lunes, día 3, y se prolongará hasta el 27. El torneo, que alcanza su 40.ª edición, contará en esta ocasión con 48 selecciones.

Esta es una gran oportunidad para empezar a detectar talento precoz y para confirmar la evolución de aquellos jóvenes que ya están siendo mapeados por los técnicos del club.

El Barcelona se ha tomado muy en serio la competición. Enviará a dos profesionales, uno de ellos João Amaral, quien, desde esta temporada, dirige el departamento de scouting y cuenta con la máxima confianza de Deco.

El ejecutivo portugués ya estuvo en el último Mundial Sub-20, celebrado en Chile, que terminó con el histórico triunfo de Marruecos, al conquistar su primer título en una competición organizada por la FIFA tras superar a Argentina en la final (0-2). Los futbolistas marroquíes coparon los premios individuales.

El torneo, sin embargo, catapultó al estrellato a jugadores como el mexicano Gilberto Mora, que gusta, y mucho, al Barça, y que también está en la órbita del Real Madrid y de varios equipos de la Premier League.

Varios grandes nombres de la actualidad participaron en su día en un Mundial Sub-17: los brasileños Alisson, Marquinhos o Casemiro, que conforman la espina dorsal de la actual selección brasileña dirigida por Carlo Ancelotti, al igual que Neymar Jr.; el inglés Phil Foden; los madridistas Tchouaméni o Alexander-Arnold; el nigeriano Victor Osimhen; o el argentino Claudio Echeverri, del City, cedido al Bayer Leverkusen.

En el caso del Barcelona, de su actual plantilla ya participaron en esta competición Pedri (en 2019, en Brasil, cuando aún jugaba en Las Palmas y ya se había comprometido con el Barça), Marc-André ter Stegen o, en la última edición, la de Indonesia 2023, Pau Cubarsí y Marc Bernal, cuando hubo hasta ocho canteranos de La Masia, de los que ya jugaron en el primer equipo Marc Guiu o Héctor Fort.

