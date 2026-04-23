Oficial: El Mundial no peligra para Lamine Yamal

Lamine Yamal sufre una lesión en los isquiotibiales de la pierna izquierda que no le permitirá jugar más esta temporada con el FC Barcelona, pero que sí podrá disputar el Mundial con la selección española, según ha podido saber SPORT.

El jugador ha pasado los exámenes médicos con el FC Barcelona y las primeras exploraciones marcan un periodo de baja que estaría entre cuatro y seis semanas de bajas, a falta del parte médico oficial que el club hará público en las próximas horas.

Lamine debe concentrarse con la selección española el 30 de mayo en Las Rozas y la lista definitiva será comunicada a la FIFA el 1 de junio. España no debuta en el Mundial hasta el 15 de junio ante Cabo Verde en Atalanta, por lo que no tendrá problemas para estar disponible para este partido.

Lamine Yamal podrá jugar el Mundial con España / Alberto Estévez / EFE

La selección tiene dos partidos de rodaje, frente al Irak, aún por confirmar de forma definitiva, en La Coruña el próximo 4 de junio y en Puebla (México) ante Perú el 8 de junio. Dos partidos de preparación en los que Lamine quizá podría tener minutos.

En todo caso, la primera fase para España no debería presentar complicaciones con los encuentros ante Cabo Verde, del 15 de junio, y Arabia Saudí, del 21 de junio, mientras que ante Uruguay se enfrenta en Guadalajara el 26 de junio. El Mundial es muy largo, termina el 19 de julio, por lo que hay tiempo para que pueda disputarlo.

Una noticia que es dura para el futbolista porque no podrá cantar el alirón sobre el campo con el FC Barcelona como era su deseo, pero como mínimo tendrá la opción de afrontar uno de sus sueños como es disputar el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá.