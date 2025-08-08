Multa de UEFA a Lamine y Lewandowski por no cumplir en un control antidopaje y un partido de sanción a Flick

La UEFA ha dictado una serie de resoluciones disciplinarias que afectan de lleno al FC Barcelona. El cuadro azulgrana, eliminado de la Champions League en San Siro tras caer ante el Inter de Milán en la vuelta de semifinales, un partido 'caliente' y en el que hubo de todo, paga ahora las consecuencias, con afectación especial para su cuerpo técnico, pues Hansi Flick no se podrá sentar en el banquillo en el estreno de la próxima edición de la Champions League y deberá cumplir un partido de sanción. Tampoco le podrá sustituir su segundo, Marcus Sorg, al que le ha caído idéntica sanción.

Champions

En una información recogida por Marca, se señala que la UEFA ha sancionado a Lamine Yamal y a Robert Lewandowski con 5.000 euros de multa por infringir el reglamento antidopaje en el último partido jugado por el club azulgrana en competición europea. El organismo futbolístico les sanciona con 5.000 euros de multa a cada uno por no acudir de forma inmediata al puesto de control establecido en estos casos.

Sanción a Flick y Sorg

Pero la resolución que tiene un mayor efecto deportivo para el FC Barcelona es la que afecta al técnico y a su más estrecho colaborador. El alemán ha sido castigado con 20.000 euros de multa, y lo que es más trascendente, con un partido de suspensión por infringir dos artículos de la normativa UEFA, el de los principios generales de conducta y el de las normas básicas de conducta decente.

Hansi Flick, tras el KO en San Siro / Javi Ferrándiz

La misma sanción económica y deportiva le ha caído al segundo de Hansi Flick, Marcus Sorg, quien, por tanto, no le podrá sustituir en el banquillo en el primer partido de la próxima edición de la Liga de Campeones, cuyo sorteo de la fase Liga será el próximo 28 de agosto, una vez se hayan resuelto las eliminatorias previas y se conozcan todos los equipos participantes.

Fick, que vio una cartulina en el tramo final del encuentro en San Siro, mostrada por el controvertido colegiado polaco Szymon Marciniak, expresó su malestar posteriormente en rueda de prensa con estas palabras: "No quiero hablar demasiado del árbitro, pero cada decisión que era 50/50 era para ellos".