La UEFA multa al Barça... y advierte a Hansi Flick

La UEFA publicó el pasado miércoles las sanciones disciplinarias correspondientes a la jornada 7 de la 'fase liga' de la Champions League 2025/26, en la que el FC Barcelona asaltó al Slavia Praga (2-4) gracias a un doblete de Fermín López y los goles de Dani Olmo y Robert Lewandowski. Aunque las medidas del máximo organismo del fútbol continental pasaron desapercibidas en un primer momento, el conjunto blaugrana se encuentra entre los clubes multados económicamente.

En concreto, el Barça ha sido sancionado con 15.500 euros por el comportamiento de sus aficionados, que encendieron bengalas e infringieron el artículo 16 (c) del Código Disciplinario de la UEFA, y con 15.000 euros por el retraso a la hora de saltar al terreno de juego, incumpliendo el artículo 11 (h) del mismo reglamento. Por este mismo motivo ha advertido (y, por consiguiente, señalado como culpable) a Hansi Flick, entrenador culé.

El Barça derrota al Slavia de Praga y consigue la octava posición / Champions

La advertencia es el nivel más bajo de las medidas disciplinarias impuestas a jugadores o entrenadores. Los siguientes castigos son, por este orden y en función de la gravedad de la infracción o la reincidencia, la amonestación, la multa, la suspensión por un número determinado de partidos o periodo de tiempo y la suspensión del ejercicio de una función por un número determinado de partidos o periodo de tiempo.

Por estas dos infracciones, el Barça tendrá que pagar un total de 30.500 euros, una cantidad inferior a la que deberá abonar el Slavia Praga. El club checo ha sido sancionado con 20.000 euros por el bloqueo de la salida de los aficionados (artículo 38 de la regulación de la UEFA sobre seguridad y protección) 20.000 euros más también por el encendido de bengalas, un total de 40.000 euros.

Por este segundo motivo, de hecho, la UEFA ha decretado el cierre parcial del estadio Eden Arena en el próximo partido de competición europea que dispute el Slavia Praga, aunque dicha medida "queda suspendida por un periodo de prueba de dos años".