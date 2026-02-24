Multa millonaria a una mujer tras vender un chalé a Robert Lewandowski en Mallorca

Robert Lewandowski, futbolista del FC Barcelona, está enamorado de España, pero sobre todo de Mallorca, donde posee dos propiedades: un chalé en la urbanización Nova Santa Ponça, en Calvià, y una villa de lujo en Camp de Mar. Siempre que puede, el atacante polaco se escapa a la isla para desconectar y recargar pilas.

La primera propiedad que adquirió fue la casa en la urbanización Nova Santa Ponça en 2021, cuando aún no había fichado por el Barça. Se trata de un chalé valorado en aproximadamente 3,5 millones de euros, con 400 metros cuadrados habitables y 1.200 metros cuadrados de terreno.

Ahora, la adquisición de Lewandowski está en boca de todos, debido a que esta mañana la Audiencia de Palma ha condenado a una ciudadana alemana a dos años de prisión por haberse apropiado de tres millones de euros con la venta del chalé, según ha informado en exclusiva 'El Diario de Mallorca'.

Ha sido la propia acusada, de 57 años, quien se ha declarado autora responsable de un delito de apropiación indebida y otro de administración desleal. Por estas dos infracciones, ha aceptado dos años de cárcel y una multa de seis meses a razón de cuatro euros diarios.

Después de haber reconocido los hechos, el tribunal de la Sección Segunda ha dictado sentencia 'in voce', según señala 'El Diario de Mallorca'.

La ciudadana alemana, que era la administradora única de la sociedad Archipassion SL a través de la cual se hizo la operación inmobiliaria y de la que ella poseía el 25% de las participaciones sociales, deberá indemnizar a los perjudicados, los antiguos propietarios del inmueble, una pareja de origen germano, con más de 1,6 millones de euros.

La encausada ya ha depositado cerca de un millón de euros en la cuenta del juzgado y también ha transferido directamente a los afectados más de 245.000 euros. Respecto a la cantidad restante, la alemana tendrá que abonar la diferencia antes del 10 de abril de 2026.

Finalmente, la acusada no ingresará en prisión, pues la Sala le ha anulado las dos penas de un año de cárcel con la condición de que no delinca durante este tiempo y que satisfaga la responsabilidad civil que queda pendiente antes del próximo 10 de abril.