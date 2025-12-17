La mujer de Raphinha estalla contra la FIFA...y luego borra los mensajes: "¿Es jugador de baloncesto?"

Raphinha vuelve a quedarse fuera del foco en los grandes premios individuales. Pese a firmar una temporada sobresaliente y ser una pieza clave en un Barça campeón, el brasileño no ha sido incluido en el once ideal del año de FIFPro y su ausencia ha vuelto a generar debate en redes sociales, provocado todo tipo de reacciones, especialmente desde su entorno más cercano.

Hace unas semanas, el brasileño fue preguntado en la rueda de prensa previa al partido ante el Chelsea en Stamford Bridge y aseguró, sin querer entrar al trapo, que “la explicación me la podríais dar vosotros. Yo he hecho lo que debía. Cuando son otras personas las que votan, los que tienen que dar la explicación son otros. Pero no exijo nada de nadie. Seguiré haciendo lo mejor y ya está”.

Ahora, tras quedarse fuera del once ideal una vez más, Raphinha deberá seguir trabajando con la misma dedicación que ha mostrado hasta ahora para confirmar su gran momento en el Barça y buscar repetir la hazaña del curso pasado.

Taia Belloli, mujer de Raphinha, a través de su Instagram / Archivo

La esposa de Raphinha, Taia Belloli, ha vuelto a mostrar públicamente su malestar por el trato que recibe el jugador del Barça en los grandes reconocimientos individuales. Esta vez lo ha hecho a través de varias historias en Instagram tras conocerse el once ideal del año de FIFPro, en el que el brasileño no ha sido incluido.

En una de las publicaciones, Belloli comparte el once elegido por FIFA con un mensaje irónico: “¿Raphinha es jugador de baloncesto?”, en clara alusión a su ausencia. En otra historia, acompaña la imagen del once con la frase “Ni siquiera lo esconden”, dando a entender que considera injusta la decisión. Seguidamente, reposteó una imagen con los números de Raphinha de la temporada pasada, en la que sumó 62 goles y asistencias entre todas las competiciones, acompañándolo de nuevo de un mensaje irónico que decía “pero él no merecía estar entre los once...”.

Activa en redes

Cabe destacar que no es la primera vez que se critican este tipo de elecciones desde el entorno de Raphinha. En la anterior ocasión fue el propio delantero azulgrana quien se pronunció durante la gala del Balón de Oro, cuando tampoco apareció en el once ideal, utilizando un tono similar en redes sociales para denunciar lo que consideraba una falta de reconocimiento a su rendimiento.

En esta ocasión, sin embargo, quien ha mostrado su descontento ha sido su mujer, Taia Belloli. A diferencia de la anterior, miles de aficionados también han criticado la decisión en redes sociales, asegurando no entender el criterio utilizado por FIFPRO para elaborar el once ideal, especialmente teniendo en cuenta que la temporada pasada de Raphinha fue espectacular, con unos números sobresalientes que ayudaron al Barça a ganar La Liga, la Copa del Rey y a quedarse a solo un minuto de disputar la final de la Champions League.