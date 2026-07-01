La mujer de Lewandowski no se hubiera ido del Barça, ni de Barcelona

Mientras el Barça sigue sin fichar delantero centro, Robert Lewandowski ya ha sido anunciado como nuevo jugador del Chicago Fire en la MLS. Una nueva etapa para el futbolista polaco y también para su familia tras cuatro años en el Barça. Su mujer, Anna Lewandowska, reconoció que están algo inquietos por un cambio que no acababan de desear: "Pensé mucho en qué escribir aquí. Podría publicar una foto sonriendo, escribir que "vamos a por cosas nuevas" y fingir que todo es perfecto. Pero no lo es. Y quiero ser completamente honesta con ustedes. Nos enfrentamos a un gran cambio: mudarnos a Chicago. Y aunque debería estar escribiendo sobre la emoción, hoy quiero decirles una cosa: estoy muerta de miedo", explicó en sus redes sociales.

Anna Lewandoska admitió que se sentían muy a gusto en Barcelona: "Las últimas semanas han sido una montaña rusa de emociones extremas para mí. Barcelona se ha convertido en mi hogar. Mi refugio, del que me enamoré con todo mi corazón. La idea de tener que volver a empacar, dejar lo que he construido y empezar prácticamente de cero me aterra. Como madre, siento un estrés enorme. Me preocupan las niñas y sus emociones, el nuevo colegio, cómo se adaptarán a un mundo completamente nuevo. Cualquiera que haya pasado por una mudanza tan grande con niños lo sabe".

La mujer del delantero afirmó que ha apoyado a Robert en todo a pesar de esta dificultad: "La vida junto a un atleta no es solo glamour, también implica difíciles concesiones familiares. La trayectoria profesional de Robert nos presenta un nuevo reto. Lo apoyo incondicionalmente y con todas mis fuerzas porque somos un equipo. Pero como mujer, tengo derecho a sentir miedo. Tengo derecho a sentirme abrumada, y hoy no voy a fingir lo contrario. Escribo esto porque sé que muchos de ustedes también se enfrentan a cambios en la vida que les generan miedo. Quiero que sepan que es normal".

En todo caso, Anna Lewandowska vino a decir que regresarán a Barcelona en el futuro: "Que no siempre tenemos que ser fuertes y "felices". Seguiré trabajando en el desarrollo de mis negocios, volveré a Edan Studios y expandiré el proyecto. Nos vemos en los entrenamientos, campamentos o en mi querida Barcelona. ¡Crucen los dedos!", finalizó.