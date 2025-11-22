La mujer de Christensen da la cara y responde a las críticas

Sebastian Staszewski, autor de la biografía de Robert Lewandowski, 'Lewandowski.El verdadero', desveló que, supuestamente, Andreas Christensen no quiso entrar en el tramo final del partido de la vuelta de las semifinales de la Champions League en el Giuseppe Meazza para aguantar la ventaja en el marcador y evitar la prórroga a toda costa.

El autor del libro explica que Hansi Flick quiso mover ficha para sostener la situación y volver a disputar una final de la Champions League diez años después. Tenía claro cuál debía ser el cambio: sustituir a Ferran Torres por Christensen. Sin embargo, el danés le comunicó que sufría molestias en la espalda.

Un dolor que el técnico alemán no se acabó de creer: "Flick no estaba convencido de que el danés estuviera realmente lesionado, pero no tenía tiempo para darle vueltas, ya que el Inter lo estaba dando todo en la lucha y cada segundo contaba".

"Solo Flick mantuvo la calma. Sabiendo que su equipo sería bombardeado con centros, decidió sacar al campo a Andreas Christensen, de 187 centímetros, pero no pudo", destapa Staszewski en el libro 'Lewandowski.El verdadero'.

La única alternativa que vio posible fue poner a Lewandowski en el terreno de juego para ganar duelos aéreos. Cabe recordar que el '9' culé llegó con molestias al decisivo duelo en el Giuseppe Meazza y por eso no salió de inicio.

Un cambio que no terminó de funcionar, ya que Acerbi anotó el empate en el minuto 93 para enviar el partido a la prórroga, donde el equipo italiano se impuso gracias a una diana de Frattesi para volver a disputar una final europea.

Robert Lewandowski en previa de Champions / FCB

Después de que saliera a la luz la situación vivida en los banquillos del Giuseppe Meazza, el defensa danés ha quedado en el punto de mira, ya que se ha generado un debate público sobre si ese dolor fue real o no.

Por ahora, Christensen no se ha pronunciado al respecto, pero sí que lo ha hecho su mujer, Katrine Friis Christensen, en una publicación de Instagram en la que explicaba la noticia. La mujer del defensa blaugrana fue tajante: "Vaya, la gente escribe cualquier cosa con tal de llamar la atención".