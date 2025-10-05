Muere Guillermo Fernández Vara (67 años), el expresidente extremeño al que siempre preguntaban por qué era culé

Guillermo Fernández Vara (66 años), expresidente de la Junta de Extremadura y una de las figuras políticas más destacadas del socialismo extremeño, falleció este domingo a los 67 años a causa de una larga enfermedad contra la que luchaba desde 2023.

Médico forense de profesión antes de dedicarse por completo a la política, presidió la Junta de Extremadura en dos etapas, entre 2007 y 2011, y nuevamente entre 2015 y 2023. Nacido en Olivenza (Badajoz) el 6 de octubre de 1958, el Barça fue otra de sus grandes pasiones. En más de una ocasión, reconoció que su sentimineto culé generaba un alto interés. "Esta es la pregunta más repetida que me han hecho en mi vida en relación con mi condición de culé. Suelo decir que no soy "culé", sino "molt culé", apuntó en una de sus columnas en el diario 'Marca'.

Al parecer, Fernández Vara tuvo una pequeña revelación. "¿Por qué me hice del Barça? No sé. Nací el 6 de Octubre de 1958. Hijo de extremeño de Jerez de los Caballeros, que era juez. Lo había sido de Mataró y se hizo "perico". Y de extremeña de Olivenza, de entorno familiar "merengue" y " colchonero". Tuve la suerte de encontrar una cómplice. Las cosas más importantes que hacemos en la vida nos exigen siempre una cómplice. La mía fue mi madre. Tenía cuatro años cuando en una tienda de la calle San Juan de Badajoz me dijo que eligiera una camiseta frente al escaparate. Ya había descubierto ella que me encantaba el fútbol. Según me contó le contesté que 'aquella mamá'. Nunca más supimos la razón. Ella y yo nos somos del Barça desde ese día".

En su relación con el Barça destacan varios episodios con presidentes de la entidad. Con Sandro Rosell se entendió tan bien que en un acto conjunto de 2010 lo puso como ejemplo de lo que es ser seguidor del Barça fuera de Catalunya. "Vara es un gran barcelonista que sabe perfectamente qué significa ser culé y qué significa el sentimiento blaugrana", empezó diciendo. "Lo llevas en tu sangre, lo has convivido y lo has trabajado", lo interpeló. "Simboliza "a todos los culés de fuera de Catalunya".

El episodio con Laporta

Más complicada fue su relación con Joan Laporta. Todo empezó cuando se dirigio a él con un artículo llamado Querido President', en que le pedía que "cuando hable como presidente del Barça, lo haga sabiendo que representa a todos los barcelonistas". Y añadía: "Nos has hecho vivir momentos inolvidables pero, por favor te pido, no nos hagas daño". Un texto que terminaba con un "Visca el Barça y Visca Catalunya. Viva España también, si me lo permites. O aunque no me lo permitas".

Un artículo, en el que dejaba entrever que Laporta usaba el Barça como trampolín político y que, según desveló Fernández Vara, provocó una llamada telefónica de Laporta en la que le llamó diez veces "imbécil" y repitió en varias ocasiones "Visca Catalunya, Terra Lliure".

El presidente azulgrana se defendió diciendo: "Me sabe mal porque es una persona que conozco, y que está haciendo el juego a la gente que nos tiene ganas, porque ha salido en un medio que cada dos por tres intenta sacar cosas para perjudicar y para hacer daño".

Meses más tarde, los dos zanjaron el asunto y Fernández Vera incluso tuvo elogios para Laporta cuando regresó en su segunda etapa: "A Laporta le ha tocado un papelón muy difícil. Está poniendo un poquito de orden en una casa muy desordenada".

