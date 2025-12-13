Muere el exdirectivo del Barça Gabriel Masfurroll

El economista Gabriel Masfurroll, exdirectivo del Barça y uno de los impusores del sistema sanitario privado en España, ha fallecido a los 72 años, según ha avanzado La Vanguardia.

Masfurroll fue directivo del FC Barcelona durante la presidencia de Josep Lluís Núñez y ejerció como vicepresidente y portavoz en la etapa de Joan Gaspart, entre 2000 y 2002, periodo en el que participó en decisiones clave como la llegada de Leo Messi al club. En 2010 regresó a la entidad azulgrana como vicepresidente segundo de la Fundación, bajo la presidencia de Sandro Rosell.

Además del Barça, Masfurroll fundó tuvo un papel destacado en el impulso del sistema sanitario privado en España.

En 1997 USP Hospitales, grupo que presidió y dirigió hasta 2010 y que se expandió internacionalmente a países como Portugal, Marruecos y Angola.

A lo largo de su trayectoria también ocupó puestos de responsabilidad en centros de referencia como la Fundación Puigvert, la Fundación Jiménez Díaz, el Hospital de Sant Pau o la Clínica Quirón. Además, lideró proyectos estratégicos desde la consultora Gesgrup y ocupar cargos directivos en compañías como Sanitas, HCA o Tenet Healthcare.