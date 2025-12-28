Muere Carles Vilarrubí, exvicepresidente del Barça, a los 71 años

Carles Vilarrubí ha fallecido de manera repentina este domingo de madrugada en Barcelona a los 71 años. Figura polifacética y de largo recorrido institucional, Vilarrubí fue vicepresidente del FC Barcelona hasta el 1 de octubre de 2017 y una personalidad muy influyente en ámbitos como el deporte, la política y la comunicación en Catalunya.

Vinculado al Barça desde joven, formó parte del entorno del club también como deportista, con presencia en el equipo de hockey patines, antes de desarrollar una extensa trayectoria como directivo y gestor.

Su etapa como vicepresidente azulgrana coincidió con los mandatos de Sandro Rosell y Josep Maria Bartomeu, siendo una de las figuras de peso en la estructura del club hasta que presentó su dimisión por no compartir la decisión del club de disputar el partido de Liga ante la UD Las Palmas en una jornada marcada por la actuación policial durante el referéndum por la independencia de Catalunya.

Más allá del Barça

Vilarrubí tuvo un papel destacado en la construcción institucional del país. Fue uno de los hombres más cercanos a Jordi Pujol y una figura clave en la creación de Convergència i Unió. Durante los gobiernos de Pujol al frente de la Generalitat, participó en la creación de Catalunya Ràdio y ocupó cargos de responsabilidad como director de la Entidad de Juegos y Apuestas de la Generalitat.

Asimismo, fue consejero de la Corporación Catalana de Radio y Televisión y formó parte del equipo fundador de RAC1, consolidando su influencia en el ámbito mediático. Su fallecimiento supone la pérdida de una figura relevante del barcelonismo y de la vida institucional catalana, con una trayectoria marcada por la gestión, el compromiso y la transversalidad entre deporte, política y comunicación.