FC BARCELONA
Muere Carles Vilarrubí, exvicepresidente del Barça, a los 71 años
El exdirectivo culé formó parte de la junta directiva de Josep Maria Bartomeu hasta el 1 de octubre de 2017
Carles Vilarrubí ha fallecido de manera repentina este domingo de madrugada en Barcelona a los 71 años. Figura polifacética y de largo recorrido institucional, Vilarrubí fue vicepresidente del FC Barcelona hasta el 1 de octubre de 2017 y una personalidad muy influyente en ámbitos como el deporte, la política y la comunicación en Catalunya.
Vinculado al Barça desde joven, formó parte del entorno del club también como deportista, con presencia en el equipo de hockey patines, antes de desarrollar una extensa trayectoria como directivo y gestor.
Su etapa como vicepresidente azulgrana coincidió con los mandatos de Sandro Rosell y Josep Maria Bartomeu, siendo una de las figuras de peso en la estructura del club hasta que presentó su dimisión por no compartir la decisión del club de disputar el partido de Liga ante la UD Las Palmas en una jornada marcada por la actuación policial durante el referéndum por la independencia de Catalunya.
Más allá del Barça
Vilarrubí tuvo un papel destacado en la construcción institucional del país. Fue uno de los hombres más cercanos a Jordi Pujol y una figura clave en la creación de Convergència i Unió. Durante los gobiernos de Pujol al frente de la Generalitat, participó en la creación de Catalunya Ràdio y ocupó cargos de responsabilidad como director de la Entidad de Juegos y Apuestas de la Generalitat.
Asimismo, fue consejero de la Corporación Catalana de Radio y Televisión y formó parte del equipo fundador de RAC1, consolidando su influencia en el ámbito mediático. Su fallecimiento supone la pérdida de una figura relevante del barcelonismo y de la vida institucional catalana, con una trayectoria marcada por la gestión, el compromiso y la transversalidad entre deporte, política y comunicación.
- El Barça puede pagar cara la explosión de Trincao
- Los errores del Barça con Vitor Roque: una llegada prematura y un alto precio para romper su vinculación
- Otra alternativa de Flick para el central
- El Spotify Camp Nou da otro paso adelante: imagen espectacular desde el asiento más alto
- El lío que se le viene al Barça en la portería
- Nuevos detalles de la denuncia de la ex nutricionista del Madrid: 'No cambies nada o te echamos, así llevamos 15 Champions
- Aké valora la opción del Barça, pero el City quiere un traspaso y no una cesión
- Lewandowski, sobre su futuro: 'No se trata de reducir mi salario a la mitad