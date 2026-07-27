Muere Andrés Parada "Suco", campeón de Liga con el Barça de Helenio Herrera

El FC Barcelona despide a uno de los integrantes de una de las generaciones más recordadas de su historia. Andrés Parada Alvite, conocido futbolísticamente como "Suco", falleció el paso viernes 24 de julio a los 87 años en Ferrol (Galicia), donde permanecía ingresado a causa de una infección pulmonar. La noticia ha sido comunicada este lunes por distintos organismos vinculados al fútbol español y lamentada públicamente tanto por la Agrupación de Jugadores del FC Barcelona como por los clubes en los que desarrolló su carrera.

Aunque su etapa como azulgrana fue breve, Suco formó parte de un Barça histórico dirigido por Helenio Herrera, con el que conquistó una Liga española y una Copa de Ferias, dejando su nombre ligado a una de las épocas doradas del club.

Una larga carrera en el fútbol español

El delantero gallego llegó al Barça procedente del Racing de Ferrol, el club donde dio sus primeros pasos como futbolista profesional. Su estreno oficial con la camiseta azulgrana no pudo ser más exigente: el 29 de noviembre de 1959 debutó nada menos que en un Clásico frente al Real Madrid en el Santiago Bernabéu. Durante sus dos temporadas en el conjunto barcelonista (1959-60 y 1960-61), disputó 14 partidos oficiales y anotó dos goles: uno en Liga frente a Las Palmas y otro en la Copa ante el propio Racing de Ferrol.

Más allá de sus cifras, Suco tuvo el privilegio de compartir vestuario con algunos de los futbolistas más importantes de la historia azulgrana. Coincidió con nombres míticos como Ladislao Kubala, Antoni Ramallets, Luis Suárez, Joan Segarra, Enric Gensana, Zoltán Czibor, Sándor Kocsis o Eulogio Martínez, formando parte de un equipo que marcó una época bajo la dirección de Helenio Herrera. Aquella plantilla sentó las bases del crecimiento competitivo del Barça a finales de los años cincuenta y comienzos de los sesenta, y Suco fue uno de los futbolistas que contribuyó a aquellos éxitos.

Tras abandonar el Camp Nou, Suco inició una nueva etapa en el Racing de Santander, donde encontró continuidad y disputó 53 partidos oficiales entre 1961 y 1963. Posteriormente defendió las camisetas del Valencia CF, el RC Deportivo de La Coruña, el Atlético Arousa y el Atlético Ribeira, club en el que puso fin a su carrera deportiva en 1968.