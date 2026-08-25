Muere la abuela paterna de Gerard Piqué a los 102 años

La familia de Gerard Piqué está de luto por el fallecimiento de su abuela, Lina Rovira Montsant. La abuela paterna del exfutbolista del FC Barcelona ha fallecido este martes a los 102 años y la familia se prepara ya para darle el último adiós en Sant Guim de Freixenet.

El velatorio ha tenido lugar este martes 25 de agosto en el tanatorio de la localidad leridana, donde familiares y allegados se han podido despedir de Lina. La misa funeral se celebrará este miércoles a las 12.00 horas en la iglesia del Sagrat Cor de Sant Guim de Freixenet.

Una figura cercana a la familia Piqué

Lina Rovira Montsant fue testigo durante más de un siglo de la evolución de su familia y también de la trayectoria deportiva de su nieto Gerard, desde sus primeros pasos hasta convertirse en uno de los grandes centrales de su generación. El exjugador desarrolló buena parte de su carrera en el Barça, con el que conquistó numerosos títulos, además de proclamarse campeón del mundo con España.

La abuela de Piqué también tuvo una aparición pública en 'El Foraster' de TV3, cuando el programa visitó Sant Guim de Freixenet. Lina, que por entonces ya había cumplido los 100 años, habló sobre su vida y sobre la relación con sus familiares.

Durante aquella intervención, explicó con naturalidad las visitas de su nieto y permitió conocer una faceta más personal de la familia del exfutbolista. Su presencia en el programa dejó además algunas reflexiones sobre la importancia de la familia y de disfrutar de los seres queridos.

Gerard Piqué en su último partido con el Barça / ALBERT GEA

El último adiós, este miércoles

La familia ha mantenido la discreción sobre las circunstancias del fallecimiento y afronta estos días la pérdida de Lina en el ámbito más íntimo. Tras el velatorio de este martes, sus familiares se reunirán este miércoles para la celebración de la misa funeral.

Piqué, retirado del fútbol profesional desde noviembre de 2022, continúa vinculado al deporte a través de sus diferentes proyectos, como el de dueño del Andorra. Ahora, el excentral azulgrana afronta la pérdida de una persona importante dentro de su familia y acompañará a los suyos en la despedida de su abuela.