Muere a los 86 años Lluís Permanyer, periodista y cronista de Barcelona

El periodista y escritor Lluís Permanyer i Lladós ha muerto a los 86 años de edad. Autor de numerosos libros y artículos sobre la historia y el patrimonio de la ciudad, era reconocido como uno de los grandes cronistas de Barcelona. Según detalla el diario 'La Vanguardia', donde mantenía una columna semanal, ha fallecido repentinamente de un infarto. No habrá funeral ni capilla ardiente, pero sí un acto de recuerdo que se anunciará próximamente.

Nacido en 1939, deja escritos más de 80 libros y varios documentales, que le valieron una estela de admiradores. Este jueves al conocerse la noticia, personalidades y lectores han expresado rápidamente sus condolencias en las redes sociales. Igual que su colega Josep Maria Huertas Clavería (1939-2017), rechazó el título oficial de 'cronista' municipal para mantener su "independencia".

Ciertamente, a través de su prosa ejercía de activista para la preservación del patrimonio de la ciudad y denunciaba sin rubor las obras públicas o privadas que a su juicio contrariaban la preservación debida o el buen gusto artístico. Su última contribución, junto al periodista de 'El Periódico' Carles Cols, fue localizar el edificio dónde vivió el urbanista Ildefons Cerdà cuando se construía el Eixample y promover la instalación de una placa conmemorativa en la fachada.

Entre los premios recibidos destacan el Premio Nacional de Periodismo de Catalunya en 2008 y el Premio Nacional de Periodismo Cultural del ministerio de Cultura y Deportes en 2022. Recibió también el Ciutat de Barcelona 1987 de periodismo y el galardón a la trayectoria del Gremi de Llibreters de Catalunya en 2012. El FC Barcelona ha publicado en sus redes sociales un mensaje de ánimo a los "familiares y amigos" de Permanyer, hijo de Lluís Permanyer i Grífol, directivo del Barça entre 1948 y 1953.