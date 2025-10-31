Así es la mudanza millonaria de Lamine a la antigua casa de Gerard Piqué

La estrella fulgurante del FC Barcelona, Lamine Yamal, ha sido el nombre de las últimas semanas por diferentes motivos. Por un lado, las palabras previas al Clásico que caldearon los ánimos de la afición y jugadores del Real Madrid y, por otro, la compra de la antigua casa de Gerard Piqué y Shakira.

El equipo de investigación del 'chisme', las 'Mamarazzis', Laura Fa y Lorena Vázquez, han podido conocer más detalles sobre la mudanza que el de Rocafonda debe emprender ahora tras invertir 10,5 millones de euros en el inmueble.

El joven azulgrana vivirá con sus dos personas más próximas, su primo Mohamed Abde y su mejor amigo, Souhaib, y revelan que ya han seleccionado incluso sus habitaciones.

Lamine Yamal con su primo y su mejor amigo. / ·

El incidente que lo aceleró todo

El traslado se ha acelerado tras el reciente incidente en su residencia habitual hasta ahora, donde tuvo incluso que llamar a los Mossos d'Esquadra, el pasado 20 de octubre.

Sobre las 12 de la noche, Lamine Yamal escuchó ruidos en la terraza de su casa en Sant Just Desvern que provenían de voces que el jugador desconocía y sintió mucha angustia porque pensaba que podían intentar robarle o secuestrarle. El agobio fue tan fuerte que incluso se puso en contacto con la policía y sus vecinos.

Lamine jugó más por dentro en el Bernbéu / EFE

Sin embargo, la policía no encontró evidencias que confirmaran las sospechas del joven canterano del Barça y sus allegados apuntaron que podía ser "un fan que solo quería verle", según indican las especialistas. También apuntan que las cámaras de seguridad de la vivienda ya estaban desconectadas debido al inminente cambio de domicilio, por lo que los agentes no pudieron tener acceso a estas.

Los dolores de cabeza de Lamine Yamal

En el terreno deportivo, la pubalgia está siendo su principal dolor de cabeza en estas últimas semanas porque le impide poder jugar con la soltura con la que tiene acostumbrados a todos los culés. Además, con el suceso del partido en Madrid, tanto él como el club han querido rebajar la exposición mediática a la que se sometía previamente y ya canceló un acto publicitario y una entrevista que tenía esta el pasado martes.

También tiene que afrontar los rumores de infidelidad a Nicki Nicole que recaen sobre él, que apuntan que podría haber compartido tiempo con la 'influencer' italiana Anna Gegnoso. Sin embargo, el 'influencer' Javier de Hoyos aseguraba que el jugador le había desmentido cualquier vinculación con la joven modelo de redes sociales.