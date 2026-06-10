La salida de Marc Casadó del Barça se calienta

Marc Casadó va a salir del Barça este verano. El canterano siempre se ha mostrado muy reacio a marcharse, pero la realidad es que ha perdido protagonismo y Hansi Flick le va a dar pocos minutos en el próximo proyecto por lo que lo mejor para todas las partes es bucar una solución ya este verano. Casadó preferiría seguir vinculado al club blaugrana en una operación de préstamo, pero el Barça prioriza una venta definitiva o, al menos, de una parte de sus derechos. Hay muchos intereses y uno de ellos que podría afianzarse en las próximas semanas llega del Betis, club que ha realizado ya varias operaciones interesantes con el Barça y que desea remodelar su centro del campo.

Casadó, al que ahora representa Jorge Mendes, quiere elegir destino y tiene claro que solo irá a un proyecto dónde crean en él. Si debe salir del Barça solo lo hará para ganar minutos y ser importante a nivel deportivo, ya que cuando fue titular en el equipo blaugrana acabó por debutar en la selección absoluta. Y está convencido que triunfará si escoge el proyecto idóneo para seguir progresando lejos del Camp Nou.

El Betis ya ha preguntado por la opción Casadó al Barça, aunque de momento no se ha ido más allá y es probable que todo se congele hasta el mes de julio. El cloub verdiblanco está centrado en la operación salida y aquí podría perder hasta tres centrocampistas. Altimira está en la rampa de salida, con propuestas del Liezpig y el Sporting de Lisboa y el Betis pide un mínimo de 20 millones de euros por él. También está en la rampa de salida el colombiano Deossa, que puede ir a River Plate, mientras que no está nada clara la continuidad del marroquí Amrabat ante las altas pretensiones del Fenerbahce tras completar su cesión.

Casadó encaja en el Betis y es un futbolista muy del gusto de los técnicos del club verdiblanco. Y es un proyecto que podría atraer al futbolista ya que disputará la Champions y tiene un juego claramente ofensivo. Las relaciones entre clubs son muy buenas y se podría estudiar alguna operación de venta de parte de los derechos del futbolista tal y como sucedió en su momento con Abde. En el pasado Betis y Barça también se pusieron de acuerdo por Chadi Riad o Vitor Roque y los contactos son contínuos.

El Barça pretendía sacar más de 20 millones de euros por Casadó, cifra imposible para el club verdiblanco salvo que se quedaran solo un porcentaje del futbolista. Por el momento, hay interés pero el futbolista también está pendiente de otras opciones que tiene encima de la mesa. La opción del Mónaco estaría caída en estos momentos y es poco probable que el futbolista acceda a una aventura en Arabia Saudí a pesar de que varios clubs se han interesado por él. En la Premier League puede haber opciones abiertas y el Bayer Leverkusen también está pendiente de su futuro.

La opción del Betis podría resultar atractiva para todas las partes, pero la operación, en el caso de que salga adelante, deber madurar mucho y aún hay muchos condicionantes de por medio. Lo que sí le gustaría al Barça es tener solventado este tema antes del inicio de la pretemporada aunque en ningún caso se forzará a nada a Casadó. El canterano tiene contrato hasta el 2028, por lo que hay tranquilidad en todo este asunto.