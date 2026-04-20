Movimientos en la operación Bastoni: Bardghji entra en escena

Alessandro Bastoni, 27 años, es el objetivo principal del Barça para la próxima temporada. El club tiene claro que debe reforzar una posición que se quedó sin cubrir tras la marcha de Iñigo Martínez al Al-Nassr de Arabia Saudí. En este sentido, el nombre elegido y preferido es el del futbolista del Inter de Milán.

Las conversaciones se encuentran todavía en un punto embrionario. Solo ha habido contactos entre emisarios de ambas entidades, pero todavía no se han sentado a hablar los dirigentes. Bastoni tiene contrato hasta el 2028, por lo que es necesario llegar a un acuerdo entre los clubs.

Pese a que actualmente no atraviesa por su mejor momento, el central es uno de los futbolistas más cotizados del fútbol europeo. Tiene jerarquía, es un buen defensor y además cuenta con una capacidad notable para sacar el balón desde atrás. Elementos que el Barça valora de forma muy positiva.

Bastoni es un jugador de carácter y que aguantaría bien la presión del Barça / CHRISTOPHER NEUNDORF / EFE

El problema está en el precio del traspaso. El Inter arrancaría las negociaciones bajo su cotización actual que es de unos 70 millones de euros. El Barça no está en disposición de pagar una cantidad tan elevada, por lo que habría que introducir a futbolistas en la operación.

La entidad barcelonista tiene un elemento a su favor muy importante y es la voluntad del futbolista. Bastoni ve con buenos ojos un cambio de aires hacia un equipo de mucho futuro y con capacidad de crecimiento suficiente como para aspirar a las próximas ediciones de la Champions League.

Calvario en Italia

Además, el jugador está viendo como cada partido que disputa en Italia es un pequeño infierno por los pitos que recibe tras simular una expulsión ante la Juventus, pese a pedir perdón a Kalulu, y todavía tiene el público más en contra por haber visto la tarjeta roja en la repesca frente a Bosnia. Italia no disputará el Mundial por tercera vez consecutiva y esto ha dolido mucho en el país transalpino.

La voluntad del futbolista cuenta mucho, pero el deseo del Inter de retenerlo también. En este sentido, el Barça puede poner a jugadores de por medio en la operación. Un buen recambio para el Inter sería Gerard Martín, pero la dirección deportiva blaugrana no quiere desprenderse del ex del Cornellà.

Gerard Martín, en una imagen del encuentro ante el Atlético / EP

Gerard renovó recientemente con una cláusula de rescisión de 100 millones de euros. El fichaje de Bastoni es para apuntalar la posición, no para realizar un simple cambio de cromos entre futbolistas. Además, hay que recordar que Gerard Martín puede jugar tanto de central, como hace actualmente, o de lateral izquierdo. El futbolista está aportando mucho, en este sentido, y su salida no se contempla.

Roony Bardghji

Quién sí tendría más opciones de dejar el club sería Roony Bardghji ya que apenas cuenta para Hansi Flick. El sueco, de 20 años, es un futbolista que era pretendido por media Europa el pasado verano y su proyección es muy elevada. Solo costó dos millones de euros, pero en el portal 'Transfermarkt' su cotización es ya de 15 millones, por lo que puede ser una moneda de cambio muy interesante.

Roony Bardghji apenas ha tenido oportunidades en el FC Barcelona / AFP7 vía Europa Press

El Inter también está interesado en renovar su portería, con el meta Yan Sommer, de 37 años, y le gusta Áron Yaakobishvili, que está cedido en el Andorra, de la Liga Hypermotion.

Los pilares de la operación, por tanto, se están empezando a colocar, pero será un acuerdo difícil que se perfila como uno de los culebrones del verano.