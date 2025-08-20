Movimientos por Luiz Benedetti

La línea de transmisión del Palmeiras, que cuenta con la mejor cantera de Brasil junto a la del Flamengo, continúa funcionando a todo ritmo.

Después de las millonarias ventas de Endrick (al Real Madrid), Estevão (al Chelsea, donde ha desembarcado tras el Mundial de Clubes FIFA) y Vitor Reis (al City, que lo ha cedido este curso al Girona), por las que el club paulista puede llegar a ingresar, si se cumplen los bonus, más de 150 millones de euros, una nueva generación de canteranos se asoma.

Uno de los nuevos activos que llama más la atención es el central zurdo Luiz Benedetti, de 19 años, un gigante de 1,97 m que destaca, más allá de su juego aéreo ofensivo y defensivo, por su rapidez y su buena colocación.

Todos los grandes de Europa lo observan, entre ellos el Barça, que ha tomado buena nota de su evolución. El baile por el zaguero, que tiene pasaporte italiano, puede haber empezado ya, lo que es una mala noticia para los blaugranas que, en estos momentos, no tienen margen de maniobra.

Estos últimos días, la prensa paulista ha especulado con que el Arsenal ya habría presentado una primera oferta por él que alcanzaría los 10 millones de euros. La operación podría realizarse incluso antes de finalizar el mercado veraniego. El entorno del futbolista, sin embargo, asegura que no ha habido movimientos significativos. Benedetti cotiza al alza y su salida podría anticiparse.

Desde Italia, el Nápoles también ha movido ficha por el futbolista y se ha puesto en contacto con sus agentes. En los próximos días podría estructurar una primera oferta.

El Palmeiras está ya haciendo caja con su nueva hornada de canteranos. Está prácticamente cerrado el traspaso de Thalys, un '9' zurdo de 20 años, al Olympiacos, en una operación que rondará los 7 millones de euros. El canterano actuó en 11 partidos en este 2025 con el primer equipo y fue convocado para el Mundial de Clubes de la FIFA, aunque no dispuso de minutos. El portugués Abel Ferreira optó en la posición por Vitor Roque y el argentino Flaco López.