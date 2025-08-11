Movimientos de LaLiga con la plantilla del Barça

En esta época del verano es habitual 'gastar' de tanto apretar el F5 del teclado para ver si por fin van apareciendo las esperadas inscripciones en el FC Barcelona. Quedan apenas 5 días para que empiece a rodar el balón de forma oficial para los de Hansi Flick, que se estrenarán en el Estadi de Son Moix ante el Mallorca este sábado a las 19.30 horas. La aceptación por parte de Marc-André Ter Stegen de firmar el informe médico de su lesión para ser evaluado su tiempo de baja en la comisión de LaLiga ha abierto las esperanzas, sobre todo en el registro de Joan Garcia, así como la marcha de Iñigo Martínez al fútbol saudí, pues aunque no hubo traspaso, sí libera límite salarial.

Iñigo, presentado a lo grande con el Al Nassr / Al Nassr / AL NASSAR FC

Precisamente, la de Iñigo Martínez es una de los dos únicas novedades que presenta la web de LaLiga en su última actualización. Hasta la mañana de este lunes, el de Ondarroa todavía aparecía inscrito, así como Ansu Fati, aunque la operación de cesión del canterano al Mónaco se oficializó el pasado 1 de julio, es decir, han pasado 42 días hasta 'desaparecer' del listado de la plantilla, pues la segunda novedad es que, además de Iñigo, tampoco está Ansu.

Ter Stegen sigue inscrito sin dorsal

El resto, todo igual, a la espera de que en las próximas horas se vaya desencadenando la entrada de las inscripciones. Como ya avisó Joan Laporta tras el Trofeu Joan Gamper, quizás no todas podrán ser antes del sábado, pero quedará margen de tiempo hasta la finalización del mercado.

Laporta aborda todos los frentes del Barça: Ter Stegen, Camp Nou, nuevos fichajes y Gamper / FC BARCELONA

Iñaki Peña sigue siendo, a día de hoy, el único guardameta disponible inscrito, mientras que Ter Stegen también aparece en la relación de futbolistas de LaLiga, pero sin dorsal. En la presentación del equipo azulgrana ante la afición, se dio la circunstancia de que tanto Joan Garcia como el meta alemán lucieron el 'número 1'.

Relación de 18 futbolistas

Tras salir este mismo lunes por la tarde de la relación tanto Iñigo Martínez como Ansu Fati, y no entrar por el momento nadie más, el número de futbolistas del FC Barcelona que aparecen en la lista de LaLiga es de 18.

Son los siguientes:

PORTEROS: Iñaki Peña (13), Ter Stegen (s/n)

DEFENSAS: Balde (3), Araujo (4), Cubarsí (5), Christensen (15), Koundé (23), Eric (24)

CENTROCAMPISTAS: Gavi (6), Pedri (8), Fermín (16), Marc Casadó (17), Dani Olmo (20), Frenkie de Jong (21)

DELANTEROS: Ferran (7), Lewandowski (9), Lamine Yamal (10), Raphinha (11)

Así como en otros conjuntos aparecen en esta relación futbolistas con numeración del filial (a partir del dorsal 25), no es el caso del Barça, motivo por el que no están jugadores como Bardghji o Héctor Fort, aunque este último tiene muchos números de salir.