Movimientos para formar una candidatura unitaria contra Laporta

Durante el primer semestre del próximo año habrá elecciones a la presidencia del FC Barcelona. El actual presidente, Joan Laporta, buscará la reelección, pero hay más socios que aspiran a poder gobernar el club. Varios son los que ya se han manifestado para liderar diferentes proyectos. Es el caso de Víctor Font, segundo en las últimas elecciones tras Laporta, Xavi Vilajoana, Joan Camprubí Montal o Marc Ciria.

Este lunes, en el programa 'La Posesión' de Sport TV, David Bernabeu ha explicado que en las últimas semanas se están produciendo movimientos para formar una candidatura unitaria que pueda ganar las elecciones contra el actual presidente. Según Bernabeu, todo está en fase de conversaciones y hay gente que lo ve, como los grupos 'Som un Clam' que lidera Camprubí Montal y 'Suma Barça', que tiene como portavoz a Ricard Font. Hay que ver como respiran Víctor Font, Ciria y Vilajoana.

Las personas que están buscando la unión trabajan en tres conceptos. Creen que es muy difícil ganar a Laporta en un cara a cara, creen que debe ser una candidatura coral, con muchos agentes, muchas voces, con el mismo protagonismo en la campaña. Creen que Víctor Font, por ejemplo, podría ser un buen presidente, pero que para serlo debe ganar las elecciones y ven difícil el cara a cara entre él y Laporta. También piensan que hay espacio y votos a movilizar, pues fueron muchos lo socios que no votaron al actual presidente en las elecciones de 2021.

De todos los socios que quieren aspirar a la presidencia, quizá Víctor Font es el más reticente a formar esta candidatura unitaria. Porque lleva diez años trabajando en un proyecto que quiere defender hasta el final, porque logró 17.000 votos en las pasadas elecciones, porque cree que puede ganar y merece un estatus.

Los promotores de esta candidatura unitaria también creen que debería ser un producto nuevo, con un eslogan nuevo. Todavía quedan meses para que se inicie la campaña electoral y habrá más movimientos, pero parece difícil un acuerdo. De hecho, Sport ya descubrió el pasado mes de junio un encuentro entre varios de los socios que aspiran a derrotar a Laporta en un famoso restaurante del centro de Barcelona.