El movimiento 'inédito' de Xavi: A Salamanca con cuatro '9'

La Copa del Rey no es ni un trofeo menor ni un 'incordio' para el Barça de Xavi Hernández. De hecho, se presenta como una de las opciones más 'favorables' para el cuadro azulgrana para llevarse algún título al saco. En Liga el cuadro dirigido por el técnico egarense sigue en la pomada, pero hay una diferencia importante. Está complicada, no imposible.

La Supercopa de España ha sido el primer trofeo que se le ha escapado de entre los dedos al FC Barcelona. La Champions ahora mismo es como una especie de fruta prohibida. Está ahí, pero tal y como marcha el equipo es difícil ilusionarse o imaginarse llegar lejos.

EL 'REY DE COPAS' TIENE EL TÍTULO MÁS FACTIBLE

El torneo del KO, en el que el club barcelonista es el rey, es un buen filón. El filón quizás. Xavi ha sido muy contundente en rueda de prensa este mediodía: "Este año el objetivo es ganar títulos importantes, Copa, Liga o Champions. Si no se cumplen los objetivos, yo seré el primero en decir que no los he cumplido y me iré".

Xavi, en rueda de prensa / JAVI FERRÁNDIZ

Pues de los tres, está claro que el más factible y viable es la Copa. Y mañana hay un nuevo 'match ball'. Otra vez ante un conjunto de inferior categoría y con el ejemplo de Barbastro para no confiarse ni un ápice.

Xavi se tomará muy en serio el compromiso en el Reina Sofía de Salamanca. En la final de la Supercopa hubo problemas serios de efectividad ofensiva. Más serios aún en la línea defensiva, claro.

EL PICHICHI DEL FILIAL Y EL GOLEADOR INSACIABLE

De cara al encuentro en tierras salmantinas, Xavi ha protagonizado algo inédito nos atreveríamos a decir desde que se sienta en el banco azulgrana. Ha convocado a cuatro '9', cuatro delanteros puros.

Lewandowski, a priori el titular pese a que podría rotar pensando en el Betis del domingo. Vitor Roque, recién llegado en el mercado invernal y que no participó en Arabia por unas molestias (sigue buscando el pico de forma tras la inactividad). Un juvenil como Marc Guiu, que ha demostrado sobradamente sus dotes goleadores allá donde lo han hecho jugar (juvenil, filial, primer equipo...). Y Pau Víctor. El 'pichichi' del Barça Atlètic.

Marc Guiu vuelve al primer equipo / EFE

Cuatro opciones para ocupar esa demarcación de punta de lanza. Pólvora de sobras tendrá en la recámara el técnico de Terrassa.