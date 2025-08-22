Movimiento con Iñaki Peña decisivo para inscribir a Szczesny

El FC Barcelona sigue buscando todas las maneras posibles para generar el suficiente fair-play que permita la inscripción de los futbolistas que, a día de hoy, todavía no han podido ser registrados en LaLiga con ficha y dorsal de la primera plantilla azulgrana. Y uno de ellos es el meta polaco Wojciech Szczesny, cuyo inscripción depende de la salida de otro portero, Iñaki Peña.

'Jijantes' ha informado esta tarde del movimiento que está realizando el FC Barcelona para que sea posible la salida del meta alicantino lo más pronto posible. Y esta jugada pasa lo primero de todo por la renovación de Iñaki hasta 2029. El canterano acaba contrato el 30 de junio de 2026, por lo que prolongaría su vinculación tres temporadas más.

Fernando Solanas, agente de Iñaki Peña y Héctor Fort, se ha reunido con Deco en la Ciutat Esportiva / Carlos MONFORT

Una vez firme Iñaki Peña la continuidad, se podrá llevar a cabo la cesión, y en este sentido, la misma información apunta que el equipo mejor posicionado es el Elche de Eder Sarabia, quien precisamente este mismo viernes ha dejado ir ante los medios de comunicación: "Vamos a acabar el mercado de una manera muy positiva".

Muy cerca de su casa

El Elche ha regresado a la Primera División de la mano de quien fue el segundo de Quique Setién en el Barça, y aunque no fue una etapa exitosa, la personalidad y visión de juego de Eder sí cautivó a Gerard Piqué, que le llevó después al Andorra.

X

Para Iñaki Peña supondría estar muy cerca de su casa, pues es guardameta es de la ciudad de alicante. Además de garantizarse tres años más de contrato con el Barça, más el que le quedaba por cumplir.

Vía libre para Tek

El Barça trabaja como si fuera ya el último día de mercado (termina el próximo 1 de septiembre) pues LaLiga está en juego y en el club son conscientes de que Hansi Flick anda preocupado con el tema de las inscripciones.

Joan Garcia es el número 1 en la meta para el técnico alemán, pero también tiene en gran consideración a Wojciech Szczesny como recambio de garantías por experiencia y por su buena campaña pasada, cuando le tocó ser el titular y pasó por delante, precisamente, de Iñaki Peña.

Tek renovó el pasado 7 de julio por dos temporadas con el FC Barcelona. El polaco se quedó sin jugar la primer ajornmada en Mallorca al no estar inscrito y su comportamiento, en todo momento, ha sido ejemplar.