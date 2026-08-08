El movimiento de Florentino Pérez que empujó a Araujo al Liverpool

El fichaje de Ibrahima Konaté por el Real Madrid ha provocado un efecto dominó que amenaza con llevarse por delante otra pieza importante del Barça. El Liverpool necesitaba reaccionar tras perder al francés y ha decidido acelerar por Ronald Araujo, uno de los nombres que tenía controlados desde hacía varios mercados.

Según explicó Fabrizio Romano, el club inglés activó en las últimas 24-48 horas la búsqueda de un central y situó esa posición por delante incluso de la necesidad de reforzar el lateral derecho.

La elección ha sido Araujo.

El uruguayo llevaba tiempo en la lista del Liverpool, aunque hasta ahora no había estado realmente disponible. La situación ha cambiado este verano y el conjunto de Anfield ha aprovechado la oportunidad.

Cesión, salario completo y opción de compra

Araujo llegaría cedido durante una temporada, pero no mediante un préstamo simple. El Liverpool asumiría la totalidad de su salario, cifrado por el periodista italiano en unos 11 millones de euros netos, y dispondría además de una opción de compra no obligatoria al final del curso.

Para el club azulgrana, el ahorro es considerable. Liberarse del salario bruto del defensa permitiría ganar un margen importante en la masa salarial en un momento clave del mercado.

Araujo, por su parte, buscaba garantías deportivas. El central quiere continuidad y minutos después de perder protagonismo en Barcelona, y el Liverpool le ofrece un escenario de máxima exigencia.

Konaté, durante el duelo ante Inglaterra / EFE

El agujero que dejó Konaté

La operación no se entiende sin el movimiento previo del Real Madrid.

La marcha de Konaté dejó muy tocada la planificación defensiva del Liverpool. Joe Gomez ha sufrido problemas físicos, Giovanni Leoni continúa recuperándose de una lesión de ligamento cruzado anterior y existen dudas sobre la disponibilidad inmediata de Jérémy Jacquet.

El panorama había dejado a Virgil van Dijk prácticamente como el único central veterano plenamente disponible, una situación que obligó al Liverpool a acelerar.

Araújo ejercitándose con normalidad / FCB

Y ahí es donde aparece indirectamente Florentino Pérez.

El presidente del Real Madrid se llevó a Konaté, abrió un agujero en Anfield y empujó al Liverpool a buscar una solución inmediata. Esa solución puede acabar siendo precisamente uno de los defensas del Barça.

Araujo, rumbo a Liverpool

Araujo tiene previsto acudir hoy a la CIudad Deportiva del FC Barcelona para luego viajar a Liverpool y pasar la revisión médica, firmar su contrato y completar una operación que podría hacerse oficial poco después.

El Liverpool, que podría anunciar hoy mismo el fichaje, gana experiencia, físico y polivalencia, porque el uruguayo también puede actuar como lateral derecho.

El Barça, mientras tanto, libera una de las fichas más elevadas de la plantilla y gana margen para afrontar otros movimientos para entgrar dentro del fair play financiero el fichaje de Rodri o quizás el de Julián.