El movimiento que espera Ter Stegen

Marc-André Ter Stegen encara la recta final de su recuperación tras más de tres meses de baja. El portero internacional por Alemania ya ha tomado contacto con el césped de la Ciutat Esportiva Joan Gamper y espera a finales de este mes de noviembre volver a sentirse jugador y estar apto para lo que le diga el club.

Desde Sky Sport Alemania se apuntó que el entorno del jugador estaría barajando ya opciones para salir del Barça en busca de minutos en este mercado invernal, pero en su actual situación Ter Stegen y sus representantes, la empresa Roof, consideran que es el club el que debe hacer cualquier movimiento si realmente quieren que salga del equipo, ya sea en condición de cedido en este mercado invernal o con un traspaso definitivo.

Un contrato elevado

El guardameta y todavía primer capitán de la primera plantilla azulgrana tiene contrato en vigor hasta junio del 2028 y su ficha ronda los 17 millones de euros brutos por temporada, que con las revalorizaciones se acerca a los 56 millones de euros aún por cobrar de las arcas del club azulgrana.

El actual acuerdo está en vigor desde la última renovación que firmó el germano en agosto de 2023 hace dos años, cuando desde el club no se contemplaba la opción de ir al mercado a por un relevo generacional como ha sido finalmente el caso de Joan Garcia, una ganga que la dirección deportiva no pudo dejar pasar.

Pocas opciones de mercado

Se ha especulado mucho con la necesidad del portero de jugar y recuperar ritmo de competición para regresar a la selección alemana y poder disputar el próximo Mundial americano, pero al parecer Ter Stegen está bastante tranquilo ante esta situación y cree que incluso ofrecerse a algún club significaría devaluar su imagen.

La mayoría de las porterías de nivel en Europa están ocupadas y pocos podrían pagar parte de la elevada ficha del germano. Incluso en la actual situación de la portería de la selección alemana, ocupada por el cancerbero del Hoffenheim, el veterano de 35 años Óliver Baumann, no sería una gran competencia para que Ter Stegen regresara a la titularidad antes del Mundial incluso sin jugar mucho.