Movimiento clave que condiciona el futuro de Eduardo Conceição

Eduardo Conceição se ha posicionado como una de las grandes joyas brasileñas. Tiene solo 16 años, pero ya apunta a futbolista top. Sus actuaciones portentosas en el Sudamericano Sub-17, donde Brasil ha llegado hasta las semifinales, confirman las buenas sensaciones que está ofreciendo con el equipo sub-20 del Palmeiras, donde llegó a debutar con tan solo 15 años.

Por su calidad y proyección, este delantero total, que puede ocupar todas las posiciones del ataque, se comprometerá con un grande de Europa. Puede firmar ya con cualquiera, siempre que se alcance un acuerdo de traspaso con la presidenta del Verdão, la magnate Leila Pereira, que ha hecho su trabajo y tiene a la que es ahora mismo su mayor joya protegida con un contrato hasta enero de 2029. Su salto al Viejo Continente, sin embargo, solo puede producirse en enero de 2028, cuando haya cumplido la mayoría de edad.

Eduardo Conceição celebra un gol ante Argentina en el Sudamericano Sub-17 / CBF

Ante todo este escenario, el futbolista, junto a su familia y al entorno profesional que lo asesora, ha tomado una decisión importante. Según ha podido saber SPORT, Eduardo Conceição ha entrado a formar parte de la cartera del superagente brasileño Giuliano Bertolucci, que tiene línea directa con la dirección deportiva de todos y cada uno de los clubes que conforman la élite europea.

Quien ha tomado la pole position en el fichaje de Eduardo Conceição es el Manchester City, que estaría dispuesto a pagar ya 40 millones por él, según apuntan varios medios de comunicación brasileños. Los citizens también están negociando la compra de otro canterano palmeirense: Heittor, un ‘9’ de 18 años, por el que estarían dispuestos a pagar 20 ‘kilos’ y que iría cedido al Girona a partir de la próxima temporada.

Todo el escenario en relación con Eduardo Conceição, con el City apremiando, puede cambiar con la aparición de Bertolucci y su agencia.

El Barça, como avanzó SPORT en enero, está muy interesado en este delantero diestro, que puede jugar tanto en banda como de ‘10’ y de falso ‘9’. Está muy bien evaluado por los técnicos del departamento de scouting. Y el club ya movió ficha. Quien lideraba hasta ahora su asesoría profesional llegó incluso a estar en la Ciutat Esportiva, donde se reunió con la dirección deportiva blaugrana.

Siguiendo los pasos de Endrick y Estevão

El plan deportivo de Conceição ya está trazado. Después de disputar la final de consolación del Sudamericano Sub-17, entrará en dinámica del primer equipo del Palmeiras, que ya ganó el Campeonato Paulista y que opta a conquistar todos los títulos en juego. Entrenará bajo las órdenes de Abel Ferreira y bajará para jugar con el equipo sub-20, que actualmente disputa el Brasileirão de la categoría.

El Palmeiras trata a su joven delantero como la gran joya de la cantera. En los últimos años, el club paulista tiene experiencia en revelar a futbolistas que apuntan muy alto. Ahora quiere repetir la misma fórmula que ya se utilizó con Endrick y Estevão: concederle minutos de calidad a una edad temprana.