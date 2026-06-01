El movimiento clave del Barça contra el Bayern en la 'operación Gordon'

El fichaje de Anthony Gordon por parte del FC Barcelona ha sido un claro ejemplo de la capacidad de Deco de trabajar en la sombray maquinar una operación relámpago para cerrar la incorporación del delantero inglés.

Más allá del deseo del futbolista de jugar a las órdenes de Hansi Flick, la dirección deportiva liderada por el brasileño también ganó una importante batalla estratégica en los despachos, un detalle que ha sacado a la luz Sique Rodríguez en 'El Bar' de la Cadena SER.

Según la información, el Barça tuvo acceso a los detalles de la oferta que el Bayern de Múnich había presentado para intentar hacerse con el internacional inglés. Una información que permitió al club blaugrana reaccionar de inmediato y mover ficha en el momento adecuado para activar el acuerdo.

La entidad catalana conoció tanto las condiciones económicas planteadas al Newcastle como la propuesta contractual trasladada al jugador. Con esos datos sobre la mesa, el Barça decidió igualar el esfuerzo realizado por el conjunto bávaro, consciente de que contaba con una ventaja fundamental: la preferencia del propio Gordon.

Desde hacía semanas, el atacante había transmitido a su entorno que veía con mejores ojos la posibilidad de jugar en el Spotify Camp Nou que marcharse a la Bundesliga. El proyecto deportivo de Flick, la apuesta personal de Deco y el sentimiento culé, como desveló en su presentación, terminaron inclinando la balanza.

Controlar el mercado

El movimiento en los despachos del Barça refleja, como apunta Bruno Alemany en 'El Bar', la importancia de controlar todos los movimientos que se producen alrededor de una operación de mercado. No basta únicamente con negociar con el club vendedor o convencer al futbolista; también resulta fundamental conocer qué están haciendo los competidores directos para reaccionar a tiempo.

El Bayern fue uno de los clubes que más presionó para hacerse con Gordon durante las últimas semanas. Sin embargo, cuando el Barça detectó el alcance de la ofensiva alemana, respondió rápidamente y neutralizó la amenaza.

A partir de ese momento, las conversaciones con el Newcastle entraron en su fase definitiva hasta desembocar en un acuerdo cercano a los 80 millones de euros, aunque las cifras bailan por el montante con variables según la información que llega desde el Barça e Inglaterra.