Movimiento del Chicago Fire para fichar a Lewandowski

Robert Lewandowski sigue deshojando la margarita antes de tomar una decisión sobre su futuro. Tras finalizar su exitosa etapa de cuatro años en el FC Barcelona, el delantero polaco está preparado para iniciar una nueva aventura profesional. A dos meses de cumplir 38 años, el ariete quiere emprender nuevos retos. No solo en el fútbol de clubes, sino también con su selección, en la que ha reconocido públicamente que desea seguir jugando.

Uno de los equipos que más interesado está en hacerse con los servicios de 'Lewy', tal como hemos ido explicando en las últimas semanas es el Chicago Fire FC estadounidense. En este sentido, el exjugador Janusz Michallik ha asegurado en una entrevista en 'Kanal Sportowy' que los abogados de Robert "han estado hablando sobre cuestiones fiscales" con el club de la MLS. "Es un asunto importante, aunque el Chicago pagará lo que sea necesaria. Puede permitirse cualquier cosa, aunque no creo que le ofreciera una participación en el club", ha añadido.

"Los equipos de la MLS no habían hecho antes campañas dirigidas a jugadores polacos. Pero ahora, con Robert, tendrán que hacer algo... Si Lewandowski llegara y esperara dos años al nuevo estadio, sería una auténtica bomba. Los abogados están hablando. No puedo decir más, ya estoy diciendo demasiado", ha añadido Janusz Michallik, comentarista de 'ESPN' muy cercano a la franquicia de Chicago Fire.

Muchos pretendientes

Después de finalizar la temporada jugando la primera mitad del amistoso de la selección de Polonia contra Ucrania (0-2) y todo el partido frente a Nigeria (2-2), Robert empezó a mediados de la semana pasada sus vacaciones. Tiene contrato con el Barça hasta el 30 de junio y, a partir de ahí, podrá firmar como agente libre con el equipo que considere oportuno.

De momento, hay varios equipos que se han interesado en su situación y le han trasladado el deseo de firmarle. A 'Lewy' le han hecho ofertas desde Arabia Saudí hasta el Fenerbahce turco, entre otros, y el Chicago Fire ya avisó a través de su entrenador hace varias semanas que lanzarían una ofensiva. "Puedo hablar con franqueza porque ya no es jugador del Barcelona Es alguien a quien queremos fichar. Creemos que tanto la comunidad polaca como toda la comunidad de Chicago apoyan este traspaso. Sería un fichaje fantástico para el club, la ciudad y la liga", reconoció Gregg Berhalter.