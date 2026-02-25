Movimiento de centrales este verano en el Barça

Los próximos meses serán movidos en las oficinas de la Ciutat Esportiva Joan Gamper. No solo en clave primer equipo, sino, sobre todo, si hablamos del Barça Atlètic. Se ascienda o no de categoría, se espera una renovación importante dentro de la plantilla de Juliano Haus Belletti. Hay varios perfiles que están cumpliendo sus últimas acciones a la causa del filial. Porque tienen un nivel de una categoría superior y su tiempo jugando en la base llega a su fin. Es ley de vida.

Así como la columna vertebral actual del Juvenil A de Pol Planas debe ser la que dé el salto junto a varios de los jóvenes que ya se encuentran a las órdenes de Belletti, mínimo se prevén 8-10 salidas. Una demarcación que debería sufrir muchas modificaciones será la del central. Allí es intocable el capitán y mariscal del equipo Álvaro Cortés. Allí era hasta este pasado invierno un fijo Andrés Cuenca. En este eje de la zaga se produjo el traspaso de Mamadou Mbacke. Tras unos meses de baja por una lesión de rodilla, ahora ha vuelto Alexis Olmedo. Está sufriendo alteraciones constantes el técnico brasileño ahí.

La hoja de ruta con Onstein

En ese sentido, se espera, como decíamos, mucho movimiento en la demarcación central. El fichaje de Juwensley Onstein está enfocado a que se vaya rodando estos meses con el Juvenil A y con el filial (tras debutar a las órdenes de Pol Planas ahora estará unos días recuperándose de un pequeño contratiempo físico) y que a partir del verano coja el testigo como central zurdo del Barça Atlètic. A poder ser en Primera RFEF, claro. El neerlandés es una apuesta de club (el único de los fichajes de este mercado invernal por el que se ha pagado un traspaso), tiene apenas 18 años y unas grandes condiciones físicas. Falta moldearlo (mucho margen de crecimiento aún) y que recupere el tiempo perdido por la inactividad de estos últimos meses.

Juan Hernández, Álvaro Cortés o Xavi Espart, baluartes de futuro del Barça / Valentí Enrich

En ese sentido, la idea del club es renovar a un Álvaro Cortés que acaba contrato en 2027. El aragonés ha crecido muchísimo y este pasado verano se frenó su salida cuando Iñigo anunció su marcha. Tenía ofertas del Andorra y de varios Primera División europeos. La secretaría técnica prefirió que siguiera, aunque por ahora no está contando para Flick. Pese a ello, se le mejorarían las condiciones y en verano podría salir a préstamo. Aunque aún pueden suceder muchas cosas estos próximos meses si hay contratiempos en la primera plantilla.

La idea es ir a por un central TOP

Más allá de ello, en el Barça la idea es incorporar el próximo mercado un central de primer nivel. Y, a priori, zurdo. La reconversión de Gerard Martín ha dado aire a Flick. Pero, aún así, se quiere reforzar esa demarcación. Andrés Cuenca, ahora cedido en el Sporting tras renovar por el Barça, lo tiene todo apalabrado para firmar en verano con el Como. El Barça se quedaría un porcentaje de una futura venta.

Alexis Olmedo, en una sesión del primer equipo del FC Barcelona / FCB

Y Alexis Olmedo es otro cromo en el central que podría salir. Termina contrato en 2027 y veremos si se apuesta por renovación y cesión (o continuidad en el filial, ojo) o sale traspasado. Mucho movimiento veraniego en esta posición.