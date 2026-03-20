Mourinho revela el día que casi deja el Barça: "Mi padre me dijo que tuviera juicio"

José Mourinho nunca deja indiferente a nadie. El actual entrenador del Benfica, uno de los técnicos más laureados y mediáticos de las últimas décadas, ha vuelto a acaparar los focos en Portugal. En esta ocasión, no lo ha hecho con una de sus habituales polémicas en rueda de prensa, sino mostrando su faceta más íntima y familiar.

En una entrevista concedida al periodista Rui Miguel Tovar en el programa 'Jogo de Palavra' de la cadena portuguesa Rádio Renascença (emitida aprovechando el marco del Día del Padre), Mou ha echado la vista atrás para desvelar un episodio inédito que tiene al FC Barcelona como escenario principal.

Un sabio consejo paterno

Para entender la historia hay que viajar a finales de los años 90. Por aquel entonces, un joven Mourinho ejercía de asistente técnico y traductor en el banquillo del Camp Nou, primero bajo el ala de Sir Bobby Robson y posteriormente con Louis van Gaal. Mientras absorbía la filosofía culé, la ambición de ser primer entrenador ya le quemaba por dentro.

Ronald Koeman, Louis Van Gaal, José Mourinho y Fran Shoek durante la pretemporada / J. FERRANDIZ / Sport

Durante la charla en Rádio Renascença, Mourinho sorprendió al relatar una oferta que le llegó estando en el club blaugrana: "Estaba en el Barcelona y, de repente, fui contactado para entrenar al Sporting de Braga. Yo tenía aquel impulso, esas ganas locas de dar el salto, pero mi padre me frena y me dice: 'Tem juízo' (Ten juicio / Sé sensato)".

Ese consejo de su padre, el exguardameta Félix Mourinho, fue vital. Le hizo entender que su etapa de aprendizaje en un club de la dimensión del Barça aún no había terminado y que la paciencia era la mejor aliada antes de dar un paso erróneo. Al final, Mou se quedó en la Ciudad Condal, forjando los cimientos tácticos que años más tarde le harían triunfar. "Menos mal que le hice caso", afirmó.

De aprendiz en el Camp Nou a archienemigo en el Bernabéu

Resulta paradójico escuchar a Mourinho hablar con tanto respeto de su etapa en Barcelona, especialmente recordando lo que ocurrió después. Y es que el destino quiso que aquel joven asistente que celebraba títulos junto a Pep Guardiola acabara convirtiéndose en su gran rival.

Los entrenadores del Real Madrid y del FC Barcelona, el portugués José Mourinho (d) y Pep Guardiola, respectivamente, durante el partido correspondiente a la trigésima segunda jornada del Campeonato Nacional de Liga de Primera División que enfrenta esta noche a ambos equipos en el estadio Santiago Bernabéu. / Ballesteros / EFE

El barcelonismo pasó de verle como uno de la casa a considerarlo el enemigo público número uno cuando aterrizó en el Real Madrid en 2010, tras arrebatarle la Champions con el Inter de Milán en una polémica eliminatoria.

El entrenador portugués del Inter de Milán, Jose Mourinho (i), festeja el pase a la final de su equipo frente al portero del FC Barcelona, Víctor Valdés (2i), tras el partido de vuelta de semifinales de la Liga de Campeones entre FC Barcelona e Inter de Milán / XAVIER BERTRAL / EFE

Aquellos clásicos, llenos de tensión, y su guerra psicológica constante contra el mejor Barça de la historia, forjaron una rivalidad que partió a España en dos. Sin embargo, detrás de la figura de 'villano' madridista, siempre quedará el recuerdo de que fue en el Barça donde 'The Special One' realmente aprendió el oficio.

Una charla que muestra a un Mourinho más maduro, nostálgico y agradecido a sus raíces, recordando que, antes de conquistar Europa, tuvo que saber esperar su turno a la sombra del banquillo del Camp Nou.