El Mourinho más ególatra se acuerda del Barça

Mourinho, que hace mucho tiempo ya que dejó de ser alguien (usando su mismo lenguaje) en el panorama futbolístico europeo, da sus últimos coletazos en la Liga turca mientras sigue pensando que cualquier tiempo pasado fue mejor. Y lleva razón. Por lo menos para él, que cree tenerla siempre. En una entrevista concedida a la BBC echa mano de la nostalgia y del egolatrismo para prácticamente besarse a sí mismo con sus declaraciones.

Vayamos por pasos. Lo primero de lo que se acuerda como una gesta imborrable (de lo que no se acuerda es del atraco sufrido por el Barça en la eliminatoria, tanto en la ida como en la vuelta) es de las semifinales de la Champions de 2010 cuando dirigía al Inter: "Si tuviera que elegir una de las actuaciones más emotivas de mi equipo en mis 20 años de carrera, tendría que elegir la de Barcelona", asegura. Tiene cierta lógica porque con el Real Madrid recibió un 5-0, por ejemplo, y fue siempre un muñeco en manos de Guardiola.

Y sigue: "Sabíamos que en el Camp Nou habría un cierto ambiente y también sabíamos la extraordinaria calidad de ese equipo. Jugar con diez jugadores en Barcelona se convierte en una epopeya, se necesitan héroes. Hay que sacar lo mejor de cada uno", asegura. Pero eso no es nada porque es a partir de este momento cuando echa mano del espejo que también usaba la malvada reina en el cuento de Blancanieves para mirarse rollo 'chico Martini' y decir "creo que fui brillante en la forma en que organicé el equipo".

Pep Guardiola y Jose Mourinho, saludándose en la Premier League / Nigel Roddis / EFE

Lo argumenta asegurando que "defendimos con todo lo que teníamos: con el corazón, con el alma". Aquel partido lo perdió, pero el 3-1 de la ida (con gol en fuera de juega escandaloso de Milito) lo hizo bueno. En la vuelta marcó Bojan, pero la memoria selectiva de este técnico portugués que se pone en 'modo Cristiano Ronaldo' para hablar de él tampoco le permite acordarse: "Esta es la mejor derrota de mi carrera. Lo dimos absolutamente todo. Perdimos 1-0, pero llegamos a la final".

El fútbol soy yo

Aquella victoria en el Bernabéu, ganando una Champions manchada, le permitió ir al Real Madrid, donde sufrió a Leo Messi y compañía como muy pocos entrenadores lo han hecho. De eso, obviamente, tampoco habla. De lo que sí habla, a modo de excusa, es de su espantada cuando conquistó el título: "Salí corriendo, subí al autobús a saludar a los jugadores y ni siquiera les estreché la mano. Quería escapar. Creo que si me hubiera subido al autobús, si hubiera vuelto con ellos a Milán, si hubiera entrado en un San Siro lleno, si hubiera entrado en la Catedral de Milán llena de gente, creo que no hubiera ido al Real Madrid. Creo que la emoción me habría impedido ir", asegura sin ruborizarse, todo emotivo él. Luego ya se muestra más sincero: "Pero yo quería ir, pensé que era el momento adecuado. Tuve que irme".

Pero aún hay más, no se vayan todavía, que Mourinho reparte su ego de forma generosa: "¿Por qué estoy aquí hablando contigo ahora? No porque esté ahora en el Fenerbahçe o porque haya ganado la Premier League con el Chelsea. Porque gané la Champions League dos veces. He aquí por qué", asegura sereno, serio y feliz de su pasado. Por eso no habla de su presente.

Y acaba con una reflexión marca de la casa, 'made in yo', de esas en las que acabas citándote a ti mismo, nombrando tu nombre, a lo campeón, a lo Julio César, a lo aquí manda mi...: "Creo que hay otros clubes en los que distintos entrenadores pueden ganar: yo gano esta temporada, tú ganas la próxima. Tres años después, llegará otro y entonces la gente estará aún más confundida al recordar en qué temporada ganaste. Si vas al Real Madrid, al Barcelona, al Manchester United, a estos grandes equipos, quizá la gente no tenga la misma sensación. Pero si vas a Oporto, si vas a Milán, todo el mundo lo sabe. Ganador de la Liga de Campeones 2004, ganador de la Liga de Campeones 2010. ¿Quién era el entrenador? Mourinho".

Mourinho, ese hombre.