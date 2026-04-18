Mourinho desvela el motivo por el que no quería que debutara Ronaldo con el Barça: "Bobby Robson me dijo: 'Cierra la boca'"

Los más jóvenes no lo recordarán, pero José Mourinho trabajó para el FC Barcelona entre 1996 y 2000. En su primera etapa fue ayudante de Bobby Robson y, posteriormente, estuvo a las órdenes del holandés Louis van Gaal. En el conjunto azulgrana se formó antes de dar el salto al Benfica como sustituto de Jupp Heynckes, donde inició su carrera como primer entrenador.

Durante su etapa en el club, el entrenador portugués coincidió con Ronaldo Nazário y protagonizó una anécdota con él en su debut, que se produjo en la Supercopa de España.

Ronaldo apenas había completado la pretemporada con el equipo, ya que venía de participar en los Juegos Olímpicos de Atlanta 1996, lo que condicionó su preparación y su integración en el grupo en aquellos primeros compases de la temporada.

En un documental, Mourinho desveló la anécdota. "Hay una historia con Ronaldo y con Mr. Robson. Ronaldo llega un par de días antes de jugarnos en Montjuic la Supercopa de España contra el Atlético de Madrid", empezó diciendo.

El exentrenador del Real Madrid reconoció que realizaron la pretemporada sin Ronaldo Nazario y que en ese momento Pizzi atravesaba un gran estado de forma, ya que había marcado muchos goles en los partidos amistosos.

Sin embargo, Bobby Robson avisó a Mourinho que iba a jugar Ronaldo, algo que no entendió de ninguna de las maneras. "Tenemos que tener atención con el grupo, Pizzi está haciendo goles, metemos a Ronaldo en banquillo", expuso el entrenador portugués.

Por ello, el entrenador del Barça frenó en seco a Mourinho: "En ese instante, Robson se gira para mí y me dice: '¿pero quieres ganar la Supercopa de España o no?'". El portugués no dudó en decir: "Sí, quiero", a lo que Robson dijo: "Entonces, si quieres, cierra la boca y juega Ronaldo".

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Una decisión importante, ya que el Barça conquistó la Supercopa de España tras imponerse al Atlético de Madrid, que llegaba tras haber logrado el doblete. El conjunto azulgrana ganó 5-2 en la ida y pese a perder 3-1 en la vuelta se hizo con el título.