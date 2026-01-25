Mourinho contraataca y aleja a Banjaqui del Barça

Hace solo unos días, Jose Mourinho elogiaba a Daniel Banjaqui, lateral derecho de solo 17 años del Benfica, con una de esas frases lapidarias que llevan el sello propio del polémico entrenador portugués. "Tengo mucha confianza en él porque es uno de esos jugadores jóvenes del Benfica que realmente tienen lo que hay que tener". Reacción elocuente después que en las últimas semanas la prensa lusa haya destapado el interés de varios clubes extranjeros por hacerse con los servicios de Banjaqui.

Daniel Banjaqui irrumpió en el mercado después de convertirse para muchos en el mejor lateral derecho del Mundial sub17. Desde entonces, los rumores respecto a su futuro se han visto asociados a todo tipo de movimientos lejos del Benfica.

Precisamente el club lisboeta lleva meses negociando la renovación y el consiguiente blindaje de una de sus más firmes promesas. Contactos que no se han traducido en nada concreto y que al final solo han alimentado aún más las opciones de una posible marcha.

Fue precisamente el rotativo A Bola quien hace solo unas semanas incidió en que un equipo se había mostrado especialmente interesado en Banjaqui y ya le había visto en directo en numerosas ocasiones. Ese club no era otro que el FC Barcelona.

No es ningún secreto que la demarcación de lateral derecho en el Barça lleva huérfano de un crack consolidado en la posición desde hace años. El club ha invertido en el pasado en varios refuerzos y sigue rastreando el mercado en busca de alguien que realmente pueda competir con Koundé.

Del guiño de Banjaqui al golpe de Mou

El área deportiva del Benfica se limita a señalar de forma reiterada que el club sigue centrado en atar a sus numerosas joyas de la cantera. Pero lo cierto es que ha sido el propio Daniel Banjaqui quien de forma reciente se convirtió en un seguidor más de las redes sociales oficiales del FC Barcelona.

Además de sus jocosas palabras sobre Banjaqui, Mou ha hecho algo más para ganarse la confianza de Daniel y evitar una posible fuga al Barça o cualquiera de los otros grandes de la Premier que también se han interesado por el defensa luso. Por primera vez, otorgó la titularidad a Banjaqui en el partido que el Benfica enfrentó a Estrela da Amadora.

A Banjaqui no le fue nada mal en su debut en el once de la primera plantilla del Benfica. Disputó los 90 minutos, el conjunto de Mou ganó por un contundente 4-0 y además el lateral adornó sus estadísticas con una asistencia al límite del encuentro para que se estrenara otro de los proyectos de futuro: Anisio Cabral.

Mou ha entrado en juego para retener a Banjaqui con la promesa de una enorme proyección en la primera plantilla del Benfica. No cabe duda que se trata de un argumento de peso a la hora de valorar el nuevo contrato que tiene sobre la mesa. El próximo 24 de marzo cumple los 18 años y su futuro inmediato debería estar resuelto.

El Benfica vive horas convulsas después que Mou, por ahora, no haya cumplido con los objetivos deportivos del equipo. Este miércoles, sin ir más lejos, partido a vida o muerte contra el Real Madrid en busca de la supervivencia en la Champions League. Y lo hará después que este lunes celebre su aniversario festejando los 63 años.