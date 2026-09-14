Mounir Nasraoui, padre de Lamine Yamal: "Mi hijo es un chico al que le gusta divertirse, no cambia ni va a cambiar"

Lamine Yamal quiere ganar el Balón de Oro 2026 después de quedarse a las puertas del galardón el año pasado, cuando Ousmane Dembélé fue premiado tras realizar una temporada histórica con el Paris Saint-Germain. El de Rocafonda habló sobre ello en una entrevista para 'Universo Valdano', que se emitirá íntegramente el próximo 18 de septiembre.

"¿A quién se lo daría yo? Al mejor jugador del mundo. ¿A quién se lo darán? Eso es una conversación muy larga. Creo sinceramente que como mejor del mundo quizás somos dos, pero este año me lo merecería yo. Para mí somos yo y Mbappé los mejores, todo el mundo que ve los partidos lo sabe", aseguró el '10' del FC Barcelona.

Las declaraciones de Lamine están en el punto de mira, pero cabe recordar que su padre, Mounir Nasraoui, ya avisó de cómo era su hijo en una entrevista a 'El País', tanto dentro de los terrenos de juego como en el ámbito más personal.

"Lo veo ahora en el campo con los profesionales y tengo la misma sensación de cuando lo veía en el equipo del pueblo: es un chico al que le gusta divertirse. No cambia. Ni va a cambiar", confesó Nasraoui.

Lamine Yamal de pequeño después de un partido / Archivo

El padre del '10' del Barça sufrió mucho antes de llegar a Barcelona, debido a que buscaba una vida mejor fuera de Marruecos, algo que consiguió, a pesar de que los inicios no fueron nada sencillos.

Allí conoció a su actual expareja, Sheila Ebana, natural de Guinea Ecuatorial. Ella tenía 16 años cuando nació Lamine; él, 21. Quiso dejar claro que "hice todo lo posible para sacar a mi hijo y a mi mujer adelante".

Mounir Nasraoui y Lamine Yamal / Instagram

Asimismo, remarcó que "somos una familia humilde. Hemos pasado por muchas cosas. Yo le he hablado muchas veces de otros futbolistas con talento que han desperdiciado sus carreras", comentó a 'El País'

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Uno de los momentos más sacrificados fue cuando tenía que llevar a Lamine a los partidos: "Cuando otros padres llegaban en coche una hora antes del partido, yo me tenía que levantar tres, cuatro y, a veces, hasta cinco horas antes para llevar a mi niño. Y ahí nos íbamos los dos, siempre en tren. A veces él se dormía, otras jugaba y estaban los días en los que me tocaba los cojones. Cosas de niños. Pero él siempre ha sido muy bueno".