Mounir Nasraoui, padre de Lamine Yamal, explota contra el Ayuntamiento por la falta de agua: "No puede ser que en Rocafonda haya agua y en Pedralbes no"

El padre de Lamine ha publicado un video en las redes sociales en la que expone la falta de agua, junto a unas vecinas, en la fuente de un parque de Pedralbes

Mounir Nasraoui expone el problema de las fuentes en los parques de Pedralbes, con un mensaje directo hacia el Ayuntamiento de Barcelona / SPORT.es

Xavi Espinosa

Mounir Nasraoui volvió a entrar en escena a través de sus redes sociales. Esta vez, por un asunto totalmente extradeportivo, que no tiene nada que ver ni con el FC Barcelona ni con Lamine Yamal. Mounir, que residente en el barrio de Barcelona de Pedralbes desde hace un año, en un piso, compartió en las redes sociales un problema municipal: la falta de agua en las fuentes.

Lo hizo en una emisión en directo, con reclamaciones directas al Ayuntamiento de Barcelona. Nasraoui se queja de los parques. ''Mirad, señores, no hay agua", dice repitiendo y exponiendo el problema. "Yo soy de Rocafonda, de Mataró, y allí hay agua para dar y vender", continúa, comparando los barrios.

Los perros no tienen agua en Pedralbes

El video se ha hecho viral en las redes sociales, por su tono espontáneo y claro, además de conversar en catalán con varias vecinas. ''Estos pobres animales no pueden beber agua. Por favor, esto es una vergüenza. Estoy hablando ahora en catalán para que la gente entienda lo que hay'', dice.

"Las vallas son demasiado anchas y no permiten retener a los perros pequeños", lamenta una de las dos vecinas que aparecen en el directo. "Mi piso me ha costado una pasta y ahí no hay agua para los perros, es una vergüenza", manifestaba el padre de Lamine.

Nasraoui muestra al perro de una de las dos señoras, que se llama 'Pluja' (lluvia) y vuelve a cargar contra la situación, ahora con más redundancia: "Este perro no tiene agua, pobre, y además se llama Pluja!", exclama, apelando directamente al Ayuntamiento.

Mounir aprovecha sus redes sociales para cocinar, mostrar su día a día y su admiración por su hijo, en los famosos directos 'espontáneos' y directos junto a sus seguidores.

