Mounir Nasraoui lanza su nueva receta y un guiño a Laporta: “Presi, estás invitado a mi casa a tomarte un té”

Mounir Nasraoui volvió a aparecer en las redes sociales para hacer lo que más le gusta o entretiene: cocinar. Esta vez, el padre de Lamine Yamal decidió enseñar una receta a sus seguidores: un té moruno, típico en Marruecos con una receta única, de la madre de Lamine.

En un tono distendido y cargado de humor, el ya 'creador de contenido' presentó su particular receta casera. La receta, bautizada como “el té de la mamá”, fue el nuevo experimento de Hustle Hard. Consistía en una elaboración de dos cucharadas de té, seis y media de azúcar, fuego lento y un ingrediente clave: hierbabuena y menta, que se introducen cuidadosamente en la infusión. Una receta casera, más que un tutorial de cocina, una conversación cotidiana que reivindica lo familiar y el valor de las tradiciones en la casa de Mounir.

El padre de Lamine, centrado en lo suyo

Mounir ha estado ausente en redes sociales durante un tiempo, haciendo gestiones a nivel personal, alejado de los problemas y focalizado en los éxitos de su hijo. “Yo prefiero estar en mi casa que en un 'bareto' haciendo el indio”, comenta Hustle Hard mientras muestra el resultado final con orgullo. "Mirar qué bonito”, añade, subrayando que no hace falta nada más para sentirse bien que un momento de calma en casa.

Y como no podía ser de otra manera, remata con un mensaje cargado de sentimiento azulgrana: “Visca el Barça, el pà, el vi i la mare que em va parir”, dice en catalán. A todo esto, mientras lanzaba una invitación directa al presidente del FC Barcelona, Joan Laporta: “Presi, estás invitado a mi casa". El guiño a Laporta no se queda ahí. Hustle Hard insiste en su invitación con naturalidad: “Cuando quieras vente a tomarte un té”, afirma entre risas.

En el directo, Mounir cuenta su pasión por la Copa África y envía un mensaje muy emotivo y de apoyo a todas las selecciones participantes: “Que gane el mejor. Que gane una selección que se lo merezca. Ahora veré el Marruecos-Nigeria, pero yo quiero que gane el mejor. Que no se peleen por tonterías, que sean inteligentes y se ayuden entre todos", cuenta, antes de lanzar un mensaje de unión: "África como un todo, del norte al sur, del este al oeste", dice Mounir.

Lejos del ruido y la polémica, su discurso toma un tono más reflexivo. “Por el fútbol os peleáis… yo he hecho para que mis hijos jueguen a fútbol”, afirma, reivindicando el deporte como herramienta de unión y no como motivo de enfrentamiento.

Un delantal de su familia

Al final una sorpresa. Hustle Hard aparece con un delantal con la imagen de la gala del Balón de Oro, junto a Lamine Yamal y su madre. Un gesto gracioso, pero que demuestra la unidad de Mounir con su família.