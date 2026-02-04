Mounir Nasraoui, desatado tras el gol de Lamine en Copa: "No queráis pisar mi nombre"

El Barça volvió a demostrar que la Copa del Rey es una competición que se la toma muy en serio. El conjunto de Hansi Flick certificó el billete a las semifinales de la Copa tras superar al Albacete en los cuartos de final. Es la 62º vez que el Barça logra alcanzar esta fase, con una solidez que sitúa al Barça en la 'pole' para conquistar, de nuevo, la competición.

Habrá que esperar al sorteo del viernes, pero esto no es algo casual, ya que, de los 60 precedentes existentes en esta ronda, los culers han pasado a la final en 40. Es decir, los barcelonistas se han impuesto a sus rivales en dos de cada tres semifinales. Un dato que demuestra porqué son los Reyes de Copas.

El Barça fue superior, pero sufrió en el añadido

Pero superar al Albacete, no fue tarea fácil. El 'Queso Mecánico', apodo que recibe el 'Alba' desde los años 90 por su estilo de juego preciso y organizado, rozó el milagro, pero se le escapó. Más bien, fue Gerard Martín quién evitó el tanto del empate del Fran Gámez, a las vísperas de la prórroga. El conjunto de Hansi Flick se durmió en el tramo final de partido, pero supo aguantar el empuje del Albacete y el resultado a favor, para terminar 1-2 y regresar a Barcelona con el billete en el bolsillo.

Los encargados de anotar el gol fueron Lamine Yamal y Araújo. El primero tras una jugada colectiva de los azulgranas, que terminó con un balón de Rashford a Frenkie, y del neerlandés al extremo de Rocafonda, que definió de primeras al palo largo de la portería de Raúl Lizoain. El 'charrúa', de cabeza tras un saque de esquina de Marcus Rashford. Araújo se volvió a reencontrar con el gol, un tanto que necesitaba a nivel moral.

La fidelidad de 'Hustle Hard'

En el caso de Lamine, el extremo derecho atraviesa un estado de forma formidable. Ya lleva 14 goles y 13 asistencias en todas las competiciones. En Copa, concretamente, dos goles y un pase de gol. Se nota que está con confianza y tiene el apoyo del barcelonismo, además de su padre, Mounir Nasraoui.

Como es habitual, no se pierde ningún partido de su hijo. En sus redes sociales, es habitual ver su contenido, tanto de cocina, como de videos de Lamine. "Otro gol de mi niño", decía esta vez, enfocando a la pantalla de su casa en Barcelona mientras que Lamine abría el marcador en Albacete.

Noticias relacionadas

"Lamine Yamal, para bien o para mal. Acordaros, señores, no queráis pisar mi nombre", añadía, emocionado tras el gol de su hijo y reivindicando el apodo de su familia.