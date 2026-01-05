Mounir Nasraoui corona a Lamine para la noche de Reyes

La noche más esperada del año está a punto de llegar. Este 5 de enero se celebra la víspera de los Reyes Magos, una fecha cargada de ilusión en la que Melchor, Gaspar y Baltasar se colarán en nuestras casas para dejar los regalos soñados, especialmente a los más pequeños. Una noche mágica que este año ha tenido también su reflejo en las redes sociales y en el mundo del fútbol.

En este contexto festivo, el padre de Lamine Yamal ha llamado la atención al publicar una imagen generada con inteligencia artificial de su hijo. En la fotografía, el joven futbolista aparece sentado en un trono, portando una corona y con un cofre en brazos, una representación simbólica que no ha pasado desapercibida entre los seguidores del Barça.

La imagen, claramente diseñada con IA, presenta a Lamine como si fuera un rey, en clara alusión tanto a la fecha señalada como al estatus que muchos ya le atribuyen dentro y fuera del terreno de juego. A sus 18 años, el futbolista del FC Barcelona se ha convertido en uno de los mejores jugadores del mundo.

Lamine quiere pasar de príncipe a Rey

En clave simbólica, la corona y el trono evocan la idea de realeza y liderazgo, que sin duda, ejerce Lamine en el vestuario azulgrana.

Esta temporada, Lamine está empezando a recuperar las sensaciones que nos dejó la temporada pasada, con un nivel estratosférico, sobre todo en la eliminatoria ante el Inter de Milán.

Tras los tres puntos en Cornellá, ahora Lamine pondrá rumbo junto al equipo hacia Arabia Saudí, para disputar la Supercopa de España, un título muy importante a nivel colectivo.

Hace unos días, precisamente, Lamine viajó a Oriente Medio, a Dubái, para recoger varios premios en la gala Globe Soccer Awards.

Individualmente, regresó a Barcelona con tres premios: premio a Mejor Sub-23, Mejor Delantero y el Premio Maradona. Veremos si mañana se levanta con algún regalo más...