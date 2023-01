Moukoko podría renovar con cláusula de salida baja

El futbolista alemán apura opciones para continuar en el Dortmund por decisión deportiva Tiene un ofertón del Newcastle, pero si sale le gustaría jugar en el Barça

El futuro de Moukoko va a decidirse en los próximos días. El futbolista, tal y como avanzó 'The Standard' tiene un ofertón del Newcastle encima de la mesa, pero está apurando todas las opciones de renovar con el Dortmund. Según explica 'SPORT1', el jugador sigue priorizando su continuidad en el equipo alemán ya que considera que tendrá muchos más minutos y podría seguir progresando. En caso de que no se dé un acuerdo y deba salir, su ilusión es jugar en el Barça.

Las negociaciones entre Moukoko y el Dortmund no van por buen camino, pero no están rotas porque el jugador quiere apurar todos los plazos. Exige una prima por renovación y un contrato superior a los tres millones de euros, pero el club alemán no está por la labor de abonar cantidad alguna como bonus de renovación. El último encuentro se produjo antes de Navidades y esta misma semana habrá otra cumbre. Lo que sí tiene claro Moukoko es que si continúa lo hará con una cláusula de salida baja para determinados clubs entre los que se encontraría el Barça.

Y es que el delantero alemán está recibiendo propuestas interesantes en el caso de que salga con la carta de libertad. El Newcastle estaría dispuesto a abonarle casi 30 millones de euros como prima de fichaje, pero Moukoko estaría más interesado en jugar en el Barça en el caso de salir de Alemania. Y en el área deportiva lo saben aunque no harán locuras por un futbolista que gusta mucho pero aún debe crecer.