Moukoko deja abierto su futuro

El jovencísimo delantero del Dortmund ha hablado en la concentración con Alemania de cara al Mundial de Qatar "Me decidiré pase lo que pase. Al final, descubrirás si me quedo o no", indicó en rueda de prensa

El futuro de Youssoufa Moukoko sigue siendo una gran incógnita. De momento no ha renovado todavía con el Borussia Dortmund pese a acabar contrato en junio del próximo año y ya son muchos los grandes clubes del Viejo Continente que siguen de cerca su caso. Uno de ellos es el FC Barcelona.

Por calidad, edad y potencial se ha convertido en uno de los jóvenes talentos del fútbol mundial. A ello, además, hay que sumarle que, de no renovar, podría llegar con la carta de libertad bajo el brazo a partir de julio. Una ganga.

Así, toda Europa está pendiente de su futuro. De si renueva o no con el Dortmund. De momento, el jugador prefiere no 'mojarse' demasiado. Está contento en el Borussia, donde le han dado la oportunidad de ser un jugador importantísimo pese a tener todavía 17 años, pero no se cierra puertas. Así lo ha indicado ante los medios en la concentración de Alemania para el Mundial de Qatar. Sí, pese a su edad, Flick no ha dudado en llevárselo.

"Me decidiré pase lo que pase. Siento la confianza del entrenador y me siento muy cómodo en Dortmund. Al final, descubriréis si me quedo o no", afirmó Moukoko en declaraciones en rueda de prensa. Sabe que ofertas no le van a faltar de los equipos más grandes de Europa. De momento, está centrado en el Mundial.