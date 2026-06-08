Los motivos del viaje exprés de Ronald Araujo a España

El central del Barça, Ronald Araujo, participará sin problemas en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá que alza el telón esta semana. Eso sí, posiblemente no pueda jugar en el debut de la selección de Uruguay ante Arabia Saudí, pero se espera que esté listo para el tercer encuentro del torneo, que enfrentará al combinado que dirige Marcelo Bielsa a la selección española.

El charrúa ha viajado a España en un viaje relámpago para tratarse con los médicos y fisioterapeutas del Barça tras sufrir una leve lesión muscular en un gemelo durante un entrenamiento con su selección y el martes por la noche debe estar de regreso en Montevideo para viajar con toda la expedición a Playa del Carmen (México), lugar de concentración de la selección de Uruguay durante el Mundial.

Araujo pasó por un proceso febril importante durante el martes y el miércoles, llegando a los 39 grados de temperatura. El jueves ya estaba recuperado, pero bajo de defensas y se entrenó en doble sesión, notando un pinchazo en el gemelo en uno de los dos entrenamientos. Paró y se le hicieron pruebas durante el fin de semana. Los resultados dijeron que la lesión es leve y que no peligra su presencia en el Mundial, pero el futbolista fue quien decidió pedir permiso a Bielsa y a la Federación de su país para viajar a España porque la lesión le provocaba un ligero dolor.

En un principio, la idea es que Araujo volara a Madrid y hasta allí se desplacen los fisios del Barça. Así se le evita al jugador tener que coger un segundo avión, pues ya son muchos lo quilómetros que ha tenido que recorrer. El motivo de que el central haya preferido realizar este viaje exprés no es otro que el conocimiento que tienen de su cuerpo en el Barça, pues las molestias en el gemelo son habituales en el uruguayo.

Uruguay forma parte del grupo de España en el Mundial. Uruguay, el H. Debutará en la máxima cita internacional el próximo 16 de junio a las 00.00 horas (CEST) contra Arabia Saudí en el Hard Rock Stadium, más que probablemente con la baja de Araujo. De su evolución dependerá si puede estar frente a Cabo Verde el lunes 22 de junio (00.00 horas CEST). Sí se espera que esté al cien por cien para enfrentarse a la Roja el sábado 27 de junio (02.00 horas CEST).