Los motivos de la (no) venta de Casadó

La situación de Marc Casadó ha experimentado un cambio radical en cuestión de días. Si hasta finales de junio su nombre figuraba entre las principales alternativas para generar ingresos inmediatos, el escenario ha variado notablemente tras el cierre del ejercicio económico del FC Barcelona.

Durante semanas, la prioridad de la entidad fue equilibrar las cuentas antes del 30 de junio. En ese contexto, la dirección deportiva analizó distintas operaciones que permitieran generar plusvalías y Casadó aparecía como uno de los activos más atractivos. Formado en La Masia, cualquier traspaso del centrocampista habría supuesto un beneficio prácticamente íntegro a nivel contable, convirtiéndolo en una de las opciones más eficaces para mejorar el balance económico del club.

Casadó, todo un ejemplo surgido desde el fútbol base azulgrana / Valentí Enrich / SPO

Sin embargo, una vez cerrado el ejercicio, el Barça ha dejado de tener la necesidad de ejecutar una venta urgente. Aunque la entidad finalizó el curso económico con ligeras pérdidas, a falta de confirmación oficial de los números en la próxima asamblea oficial de compromisarios, prefirió no acelerar una operación que pudiera comprometer su planificación deportiva únicamente por motivos contables.

Este cambio de contexto modifica la posición del club respecto al centrocampista. Casadó sigue siendo un jugador con mercado y su salida continúa siendo una posibilidad real si llega una propuesta adecuada, pero ya no existe la presión de aceptar ofertas por debajo de las expectativas de la entidad.

En estos momentos, el Barça considera que una operación por una cantidad cercana a los 30 millones de euros representaría un escenario favorable tanto desde el punto de vista económico como deportivo. Una cifra de ese nivel permitiría generar una importante plusvalía y reforzar la capacidad financiera del club sin necesidad de desprenderse del futbolista a cualquier precio.

No entrará en operaciones

Este nuevo escenario también descarta utilizar al futbolista como parte de una operación de intercambio. Durante semanas se especuló con la posibilidad de que Casadó pudiera entrar en una negociación para facilitar la llegada de João Cancelo, pero esa opción ya no está sobre la mesa. Si finalmente abandona el Barça, será mediante un traspaso que deje un ingreso económico directo para el club.

Es la única transferencia que el Barça marca como factible, ya que Hansi Flick ha trasladado a la dirección deportiva que cuenta con la base de la plantilla para afrontar la próxima temporada y no contempla una profunda remodelación del vestuario. Salvo que se produzca una petición expresa por parte de algún jugador o aparezca una oferta difícil de rechazar, el Barça no tiene previsto abrir una gran operación salida.

Flick observa a Casadó en una imagen de esta temporada / Dani Barbeito

Eso no significa que el mercado esté completamente cerrado. Queda buena parte del verano por delante y la entidad permanecerá atenta a cualquier movimiento que pueda alterar el escenario. Si algún futbolista solicita salir tras el Mundial o llega una propuesta de gran impacto económico por alguno de los jugadores más cotizados de la plantilla, el club estudiará la situación. Pero, a día de hoy, la urgencia por vender a Marc Casadó ha desaparecido.

"Hasta que el Barça quiera, defenderé este escudo"

Frente a los rumores sobre su futuro, el mensaje del futbolista continúa siendo el mismo. En la entrevista concedida a este medio, Marc Casadó dejó clara cuál es su prioridad pese a todas las especulaciones surgidas durante las últimas semanas. "Mientras el míster y el club lo quieran así, yo siempre voy a querer defender a muerte este escudo. Voy a dar mi mejor versión para ayudar al equipo y al club", afirmó.

Una declaración que refleja la voluntad del canterano de seguir creciendo en el Spotify Camp Nou. Ahora, además, el cambio de escenario económico permite al Barça afrontar su futuro con mucha más calma y esperar una operación que, si finalmente llega, responda tanto a los intereses deportivos como a los financieros del club.