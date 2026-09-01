Los motivos de Toni Fernández para elegir el Venezia

Pese a que dentro de la hoja de ruta inicial el Barça tenía previsto ofrecer la renovación a largo plazo a Toni Fernández (más una cesión en caso de no quedarse en la primera plantilla), finalmente se marcha traspasado. El club azulgrana ha priorizado que todos los canteranos salieran vendidos estas últimas semanas para hacer caja de cara al ‘fair play’ financiero.

Toni Fernández, en una imagen de archivo con el Barça / SPORT

Siempre, eso sí, guardándose opciones de recompra y porcentajes (en la mayoría de casos el 50%) de futura venta. El Barça ha sembrado Europa de talento de La Masia. En el caso de Toni Fernández elige Venezia, club de la Serie A, como un destino ideal para poder tener los minutos de calidad que necesita en la élite para crecer a sus 18 años. En la entidad italiana, recién ascendida a la máxima categoría, han creado un proyecto ambicioso. Y ven la figura del de Rubí como un proyecto de Nico Paz.

Alemania e Inglaterra

Lógicamente, cada unocon su estilo, pero sí que ven en su figura un talento por explotar que puede florecer en la élite en el club del noreste italiano. Toni manejaba muchas ofertas de Alemania (Bayer Leverkusen o Dortmund entre ellos) y alguna otra de Italia. Y de Inglaterra, donde el Aston Villa también apretó. Venezia fue la que más le sedujo.

Toni se ha fogueado todos estos años en La Masia, quemando etapas a pasos agigantados. Su posición ideal es la de mediapunta, pero ha actuado también de extremo. Esa versatilidad es otra de sus grandes virtudes.

Debut en 2025

Toni Fernández debutó en el 2025 con el primer equipo en un partido de Copa ante el Barbastro. Fue el segundo canterano más joven de la historia del Barça en debutar con tan solo 16 años y cinco meses y es uno de los futbolistas que generaba más consenso de futuro dentro del club blaugrana. Con contrato hasta 2027 con el Barça, finalmente se opta para dar un giro a su incipiente carrera.

Jofre Torrents, Tommy Marqués, Marc Casadó, Héctor Fort, Toni y Guille Fernández, esta pretemporada / FCB

Con el Barça Atlètic, Toni Fernández jugó este pasado curso 25 partidos anotando cinco goles y dio tres asistencias. Acaba de cumplir 18 años y la transacción se cerrará con el mismo formato que se están llevando a cabo el resto: traspaso y manteniendo un derecho de tanteo y opción de recompra Así se han llevado a cabo las operaciones de Tommy Marqués, Jofre o la que está a punto de cerrarse de Héctor Fort.