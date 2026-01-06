Los motivos de la salida de Cancelo de Arabia Saudí

El Barça despertó y, por fin, se cumplieron los sueños de Joao Cancelo: las puertas del Spotify Camp Nou se abren de nuevo justo en un momento tremendamente delicado de la carrera del defensa portugués. A seis meses para la disputa del Mundial, el luso se encuentra sin minutos de competición y clamando desde hace meses por un regreso al fútbol europeo.

No lo ha tenido nada fácil Joao Cancelo en su aventura millonaria en el fútbol saudita. Tras cerrar un jugoso contrato con el Al-Hilal -el Manchester City facturó 25 millones en concepto de traspaso y el futbolista pasó a ingresar 17 millones de euros por temporada-, el portugués inició el reto futbolístico dispuesto a erigirse en un defensa intocable y destinado a ser pieza clave en un equipo con capacidad para mandar en el emergente continente asiático.

Los buenos propósitos toparon con diversos contratiempos. Algunos fueron de orden estrictamente deportivo, ya que su eterna irregularidad también se trasladó a las filas del Al-HIlal, firmando partidos notables con algunos errores de bulto. Las lesiones también le pasaron factura en momentos clave de la temporada. El pasado més de marzo se le diagnosticó un problema en 'el tendón de la corva' que le mantuvo dos meses en el dique seco. A finales de septiempre, otra incidencia física en su muslo le obligó a frenar en seco durante varias semanas.

Normativa restrictiva

Pero una de las circunstancias que más ha influido en la voluntad por abandonar cuanto antes la Liga de Arabia ha sido la normativa aplicada en el concepto de extranjeros. En la actualidad, todos los clubs pueden inscribir a 10 futbolistas foráneos, pero solo 8 pueden formar parte de las convocatorias de cada encuentro. Además, para complicar aún más el panorama de los jugadores más veteranos, dos de los convocados no deben superar los 22 años.

Una legislación que ha pasado factura a jugadores como Joao Cancelo. Con Inzaghi al frente del Al-Hilal, el técnico italiano se ha decantado por otras alternativas y ha dejado al portugués fuera de competición. Desde hace varias semanas es público que Cancelo buscaba una salida mientras que Inzaghi también abría gustoso la puerta a la espera que Joao regresara cuanto antes a Europa y así liberara una de las fichas federativas.

El resumen final se traduce en un total de 45 partidos disputados defendiendo la camiseta del Al-HIlal, en los que Cancelo ha marcado 3 goles y dado 14 asistencias.